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具俊曄放棄大S遺產不意外！他曝「25年前暖舉」：完全可預料

具俊曄（右）將大S遺產留給S媽。（翻攝自IG）具俊曄（右）將大S遺產留給S媽。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲，丈夫具俊曄於6日打破沉默，發聲明提到將愛妻的全數遺產交給S媽，感動眾人。對此，一名中國知名博主「麥卡PU10P」認為，具俊曄此舉完全可以預料，並分享他25年前的暖舉。

具俊曄與姜元來於1996年組成偶像團體「酷龍」，在當時紅遍全亞洲，被封為「韓流始祖」，怎料隊友姜元來4年後卻發生車禍下半身癱瘓，兩人演藝事業被迫暫停。中國知名博主「麥卡PU10P」指出，原本經紀公司提出單飛計畫，但遭具俊曄拒絕，改行當DJ，更特意搬到姜家附近陪伴姜元來復健，還設計輪椅舞與姜在2018冬季帕奧一同復出，具俊曄當時說道：「他站不起來那我就坐下去」，對隊友不離不棄的舉動令人動容。 

如今具俊曄宣布將遺產全數留給S媽，仍有不少酸民解讀成「扮好人」、「受不了輿論壓力才放棄」，讓博主氣憤感慨，比起家暴、出軌又長期汙衊前妻的人，實在是「夏蟲不可語冰」。

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