小S悲慟告假半年！搭擋派翠克送暖發聲「等姐回來」

小S（左）向《小姐不熙娣》告假達半年，搭檔派翠克則喊話會等她回來。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節飛赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸於2日辭世，48年的璀璨人生落幕，「小S」徐熙娣面對突如其來的噩耗傷心欲絕，更向自己所主持的節目告假逾半年。對此，「小S」的助理主持搭檔派翠克也為此發聲表態。

小S與家人之間的關係一向緊密又親暱，大S驟逝的噩耗對她打擊該有多深可想而知，更主動聯繫手上節目《小姐不熙娣》的製作人B2表示需要時間處理私事，因此於昨日向節目告假約半年時間，然而製作單位隨後也趕緊宣布，代班主持的人選將由「Sandy」吳姍儒擔綱。

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對此，節目的助理主持人派翠克隨後則於《小姐不熙娣》的官方IG向小S留言喊話，「全力以赴，等姐姐回來，也請大家多多支持了。」許多觀眾及粉絲也為派翠克的暖舉盛讚，並給予鼓勵為他打氣，「派翠克真的好暖！」、「派派辛苦了」、「放心！我們全家都支持你！」、「全力支持也尊重S姐與製作單位討論後的處理方式。」

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