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娛樂 最新消息

女神來了！12名日本AV女優 連袂抵台會粉絲

日本女優善場麻美（左起）、前田美波、莉莉流花、美谷朱音、山岸綺花、藤田柚子、東雲梓、十束流羽、美咲佳奈、栗山莉緒、八木奈奈等人7日下午抵台。（記者朱沛雄攝）日本女優善場麻美（左起）、前田美波、莉莉流花、美谷朱音、山岸綺花、藤田柚子、東雲梓、十束流羽、美咲佳奈、栗山莉緒、八木奈奈等人7日下午抵台。（記者朱沛雄攝）

記者朱沛雄／桃園機場報導山岸綺花、美谷朱音、八木奈奈、等12位知名日本女優今（7）日下午飛抵台灣，將參加明天在三創生活園區舉行的「TOP女神感謝祭開幕儀式」，也為將在4月11日舉行的第11屆台灣成人博覽會（TAE）暖身。

日本AV女優渚光希。（記者朱沛雄攝）日本AV女優渚光希。（記者朱沛雄攝）

包括美谷朱音、山岸綺花、八木奈奈、莉莉流花、藤田柚子、栗山莉緒、美咲佳奈、善場麻美、十束流羽、前田美波、東雲梓、濱崎真緒、渚光希等12位女優下午飛抵桃園機場。

日本AV女優山岸綺花。（記者朱沛雄攝）日本AV女優山岸綺花。（記者朱沛雄攝）

日本AV女優山岸綺花。（記者朱沛雄攝）日本AV女優山岸綺花。（記者朱沛雄攝）

女優山岸綺花說，最喜歡台灣的小籠包和麵線，因為這些美食在日本不容易品嚐到，邀請大家前來現場觀賞「TOP女神感謝祭」。八木奈奈曾於去年訪台，對台灣的豆花情有獨鍾，表示希望再次品嚐。

日本AV女優八木奈奈（左）、栗山莉緒。（記者朱沛雄攝）日本AV女優八木奈奈（左）、栗山莉緒。（記者朱沛雄攝）

主辦單位表示，12位女優明天將出席「TOP女神感謝祭開幕儀式」，將在活動中融合藝術、時尚與創新元素，展示成長與蛻變中的獨特魅力，為觀眾帶來一場視覺與心靈的雙重盛宴，歡迎粉絲們參加，一睹女優們的風采與魅力。

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