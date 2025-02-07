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大S骨灰擬安置家中 命理師楊登嵙這些原因勸阻

楊登嵙建議，骨灰罈應該放在專門的安置場所，例如靈骨塔、陰宅、墳墓，而不是家中。（楊登嵙提供）楊登嵙建議，骨灰罈應該放在專門的安置場所，例如靈骨塔、陰宅、墳墓，而不是家中。（楊登嵙提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，於日本火化後由家人護送骨灰回台已送回家中，並傳出可能永遠安放在家，對此，命理師楊登嵙指出，陽宅是人住的地方，陰宅是亡者住的地方，骨灰屬陰，不可以放在陽宅，陰陽混雜，對陰、對陽都不好。

由於外傳因為小S想要每天看到姊姊，可以跟她說話，一家人做出這個決定，希望大S不要孤伶伶的被放在靈骨塔裡，不少網友也好奇骨灰罈可以放在家中嗎。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，陽宅放骨灰遺骸，就像活人住進了墳墓或納骨塔一樣，住在該房子的人，容易感染陰症、病痛藥吃的特別多引發精神方面的問題，招來不好的運氣，而且，亡者靈魂會受到門神的管制、限制，無法自由進出，甚至被阻擋在外。

楊登嵙說，如果住宅大樓大家都把亡者遺骸安置家中，那這棟大樓很快就會變成靈骨塔，陰磁場很重，會影響隔壁，甚至附近鄰居。

楊登嵙強烈建議，骨灰罈應該放在專門的安置場所，例如靈骨塔、陰宅、墳墓，而不是家中，如果很想念亡者，可以在家中立牌位，掛亡者的照片，而不可以把骨灰放在陽宅家中。

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