中國網紅得流感蹭大S熱度 夸夸而談「女人要有肉」

中國網紅Martina蹭大S熱度，大談自己在日本得流感的經驗。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛春節期間與家人到日本旅遊，卻因流感併發肺炎不幸驟逝，中國一名網紅「Martina」竟然無良蹭熱度，在社群平台分享自己在日本得流感的經驗，還大聲疾呼「女人要有肉」，影片內容處處針對大S，讓人覺得噁心。

Martina在抖音有超過70萬粉絲，她說自己在日本得了流感且症狀嚴重，喘不過氣的她在救護車上覺得自己都快死了，還批評日本醫療環境不便，還好她趕緊逃回中國，要不然就要「嘎（死）」了。

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Martina抱怨自己得流感在救護車上，但卻沒有日本醫院願意收留她。（翻攝自抖音）

身高165公分體重的Martina表示自己曾經為了追求苗條身材，刻意減肥到40公斤左右，所以身體健康狀況受到影響。她形容自己在日本得到流感的經過，表示自己在救護車上40分鐘，已經喘不上來氣了，說不出來畫了，動不了，但是沒有醫院願意收她。接著Martina話鋒一轉，表示還好她現在比先前胖了10公斤，體重大約50公斤，所以才有機會康復。

Martina幾度強調「女人身上的每一斤肉，都是保你命的重要工具」。（翻攝自抖音）

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「病態的審美就是錯的」Martina還拿大S當例子，認為大S就是因為一味節食搞壞身體，並強調：「你得先有健康，你才能考慮別的事情。」這段影片在網路上引起爭論，許多人認為大S和她狀況根本不一樣，如今大S已香消玉殞，Martina竟然還落井下石順道蹭熱度，讓身材原本就比較瘦的人感到自己隨時暴露在死亡恐懼之中，心態可議。

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