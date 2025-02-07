日本女星小島琉璃子結婚2年即喪夫 葬禮不對外公開

女星小島琉璃子（左）與亡夫北村功太。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕31歲的日本女星小島琉璃子日前緊急報案，表示丈夫失去意識，緊急送醫後仍不治死亡，得年29歲。根據警方了解，小島琉璃子的丈夫於本月4日在東京的一間公寓內被發現倒臥，已排除他殺可能性，由於現場留有遺書，目前將往輕生方向調查。

小島琉璃子2年前與小她3歲的企業家北村功太結婚，沒想到兩人卻未能白頭到老。5日小島琉璃子在社群發文，證實丈夫死訊，但並未透露北村功太死亡原因，並對自己無法解釋感到抱歉。

請繼續往下閱讀...

31歲的小島琉璃子跟丈夫才結婚兩天即天人永隔。（翻攝自IG）

小島琉璃子說，北村功太是個以家庭為重、善良、有責任感的人，兩人原本想攜手一起看著孩子長到，沒想到如今天人永隔，讓她無法接受，甚至失去動力。由於太過悲傷，北村功太的葬禮將為家族形式，婉謝外界關心。

根據日媒報導，小島琉璃子和經營三溫暖產業的北村功太曾因各自事業發展方向不同有過爭執；另有一說指稱兩人曾經因爭吵而造成小島琉璃子輕傷送醫，對此，小島琉璃子澄清，是她送丈夫前往醫院途中自己也感到身體不適而就診。

小島琉璃子2009年參與比賽獲勝出道。（翻攝自IG）

小島琉璃子於2009年參加選秀比賽獲得大獎，成為寫真偶像；2022年8月宣布到中國留學，隔年就與小她3歲的企業家北村功太結婚，並宣布懷孕。雖然外界對於北村功太死亡有諸多猜測，但小島琉璃子並未關閉社群留言區，勇敢面對網友的言論。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

在 Instagram 查看這則貼文 小島瑠璃子（@ruriko_kojima）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法