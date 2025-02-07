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娛樂 最新消息

葛斯齊槓上張穎穎！曝她真面目「連汪小菲現任妻都不放過」

葛斯齊（左）開槓張穎穎（右）。（翻攝自臉書、微博）葛斯齊（左）開槓張穎穎（右）。（翻攝自臉書、微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛病逝後，前夫汪小菲來台動作頻頻引發爭議，先前介入兩人婚姻的舊愛張穎穎也連日發文開炮，譴責汪小菲在「打造深情人設」。對此，狗仔葛斯齊先前就痛批張穎穎「哪輪得到小三出來」，今（7）再次發文控訴張穎穎的真面目。

葛斯齊在微博發文控訴，表示張穎穎在網路上散布不實消息，意圖栽贓汪小菲現任妻子馬曉梅，文中寫下，「大S剛走。張穎穎連汪小菲現任妻子馬曉梅都不放過，用圖栽贓馬曉梅本人。就我調查馬曉梅為2023年10月才出現在汪小菲身邊，是因與台灣醫師李進良項目合作時而相遇相識，圖三為被當時被我爆料女，並非馬曉梅，室內為北京萬國府租屋處！」

葛斯齊貼文。（翻攝自微博）葛斯齊貼文。（翻攝自微博）

事實上，張穎穎日前才發布千字文譴責汪小菲，讓葛斯齊看不下去警告，「我沒有要參戰的意思，但如果各個都死不要臉，休怪我把事情講清楚說明白」，更痛批張穎穎，「現在哪輪得到過往的小三，出來指責」。如今葛斯齊再次發文接露張穎穎真面目，兩人徹底槓上。

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