具俊曄韓文聲明更催淚！不捨大S「我的天使上天堂」 韓網一面倒力挺

大S（左）、具俊曄天人永隔。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕具俊曄昨天（6日）發布中文、韓文兩則聲明，令許多人動容，內容雖然大同小異，不過其實仍有些不同，光是韓文聲明的開頭「2025年2月2日，我的天使回到了天上」，就令許多人十分不捨，更認為韓文聲明更加催淚。

中文並非具俊曄的母語，中文聲明確實比較不順，難以避免，韓文的情緒則明顯看出具俊曄激動的情緒。像是中文當中寫著「斷腸似的時間」，韓文則是直白寫著「如腸子被撕裂」；中文寫著「這時候我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人」，韓文則是「真的有這樣的壞人存在這世界上嗎？讓我不禁感到害怕了。」比起中文原句，韓文的批評中更帶點恐懼。

請繼續往下閱讀...

具俊曄中文聲明中「這導致我們的傷口」，雖然網友看懂他想表達的箇中含意，但若是改為「造成二次傷害」、「讓我們更加痛苦」、「加深我們的傷痛」，或許能讓台灣網友看得更懂。

事實上，具俊曄的聲明一出，立刻登上韓國網站的熱門新聞，韓國網友當然挺自己人，幾乎一面倒讚聲具俊曄，不少人大讚他是真男人，盼他能堅持下去，也要好好照顧身體。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法