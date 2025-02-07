台版《流星花園》播出20年難再相聚！盤點「5過世演員」讓人惋惜

《流星花園》是台灣經典偶像劇代表。（資料照，華視提供）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕大S因為流感併發肺炎離世後，讓外界相當震驚，她2001年演出的經典偶像劇《流星花園》也成為討論焦點，除了她之外，裡面還有4名演員相繼去世，包含客串的許瑋倫出車禍離世，還有安鈞璨、大炳，而飾演道明寺姊姊的徐華鳳更是因為胃癌過世，讓粉絲相當惋惜。

徐華鳳在2011年不敵癌症過世，享年42歲。（資料照）

戲裡飾演言承旭姊姊的徐華鳳，劇中總是霸氣出手教訓弟弟，每次出場都是華麗貴氣的裝扮，但她卻在2008年卻診胃癌三期，雖然立刻停下演藝工作，但三年後卻發現癌細胞擴散轉移，不幸去世。

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許瑋倫在《流星花園2》有演出，她飾演阿松的女友阿香，雖然只是客串卻讓粉絲印象深刻，2007年因為一場車禍離世，當時讓不少人震驚。

許瑋倫陽光的笑容，深植許多粉絲心中。（翻攝自臉書）

而大炳在劇中飾演早餐店的阿倫，與言承旭飾演的道明寺有多幕對手戲，後來卻因為感冒引發肺炎，在北京去世，另外安鈞璨同樣曾經客串過《流星花園2》，2015年因肝癌病逝。

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