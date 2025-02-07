吳念軒小腿慘中彈！ 「政治犯醫師」王識賢克難環境拔子彈

王識賢、夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》於克難環境為吳念軒取子彈，展現過人技術。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等人主演客家電視台《星空下的黑潮島嶼》，曝光的前導預告中，以緊張刺激的手術場面吸引觀眾目光，由王識賢、黃河、夏騰宏所飾演的政治犯醫生，在極端克難的環境下為吳念軒取出小腿中的子彈，還要躲避軍官的突襲檢查，畫面逼真充滿張力，讓人屏息以待。

《星空下的黑潮島嶼》高度還原新生訓導處場景。（客家電視台提供）

夏騰宏飾演政治犯醫生，為了劇中的外科手術，特別花了兩個多月學習相關的技術，他說：「但在演出時，因為每次手術都要演出不同的感覺，所以也要花時間揣摩手術情緒。」黃河飾演天才外科醫生，他被醫生盛讚：「別人可能要2、3年才會熟悉的技術，黃河只花2、3個月就上手了，簡直是被演員耽誤的外科醫生的料。」黃河表示：「為了熟練打外科結，真的是一有時間我就會練習。」

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吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演單純農家青年「邱永貴」。（客家電視台提供）

夏騰宏（左）、黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演天才醫生。（客家電視台提供）

除手術戲之外，預告中還展現角色間的緊張對峙與情感糾葛，吳岳擎揮別以往形象飾演軍醫，在眼神與語氣間展現不同樣貌，不老男神黃少祺飾演的軍官似乎暗藏玄機，這群實力派演員如何在全新劇種中相互較勁，帶來層層堆疊的戲劇張力，令人期待。

夏騰宏（左）、王識賢（右）在《星空下的黑潮島嶼》秘密為吳念軒動手術。（客家電視台提供）

前導預告中也看到製作團隊斥資打造，完整重現綠島新生訓導處的歷史場景，從宿舍到碉堡，每一處細節都極度考究，力求還原當年氛圍。不僅突破傳統白色恐怖戲劇的敘事框架，還融入醫療與工藝元素，讓故事視角更加多元，為這類型劇集帶來全新詮釋，也更令人好奇本劇走向。

夏騰宏、吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》落水，生死一線間。（客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》由王牌製作人羅亦娌、湯昇榮、鄭凱駿共同打造，描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，用不一樣的視角切入，跳脫悲情加入了許多醫療與工藝的亮點元素，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命與如何為了無生趣的火燒島帶來希望。《星空下的黑潮島嶼》3月30日起每週日晚間9點於客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出。

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