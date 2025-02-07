奧斯卡名導買凶宅真撞鬼！主觀視角打造沉浸窺視體驗

金獎名導史蒂芬索德柏以自身住在凶宅的靈異經驗為靈感，推出超自然靈異新片《感應》。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕超自然靈異新片《感應》由金獎名導史蒂芬索德柏執導，他以自身住在凶宅的靈異經驗為靈感，與同樣曾在家中撞鬼的千萬票房名編劇大衛柯普攜手合作，推出這部超乎想像的超自然話題新作。

曾執導《瞞天過海》系列、《永不妥協》、《全境擴散》的索德柏分享：「我們偶爾會遇到類似『我有把那個燈關掉嗎？』這種奇怪小事，但我從來沒感受到威脅，也不害怕，甚至並不在意。」

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不過某日，他們請到的房屋代管人員，明確在家中看見不知名女人的身影在屋內穿梭，索德柏表示：「當我聽到這樣的故事時，我心想『為何這些事情沒有發生在我身上？』聽起來好刺激啊！」靈感變因此湧現。

導演史蒂芬索德柏挑戰全片以「第一人稱視角」的主觀鏡頭拍攝《感應》。（采昌提供）

寫下創作靈感之後，他與曾撰寫過《不可能的任務》、《侏羅紀公園》的知名編劇大衛柯普分享，而大衛柯普與家人也正巧在自家中有相同的毛骨悚然撞鬼經驗，因此馬上決定接續本片劇本創作，並表示：「一切都發生在個地點，奇怪的事情發生、一個家庭崩解，我覺得這觸及了所有我個人的癖好。」兩人也因此攜手創作出超乎觀眾想像的超自然話題新作。

為了《感應》，索德柏不僅擔綱導演，更身兼攝影一職。過去，他曾公開表示：「純粹的主觀視角敘事電影行不通！因為我們有一種原始需求，想要看到角色的情感反應。」但這次他竟自打嘴巴，挑戰全片以「第一人稱視角」的主觀鏡頭拍攝，打造超獨特的沉浸式窺視感。

對於想法轉變，他也對此表示：「主觀鏡頭的美學構思，並不會讓我們疏遠，反而讓我們更加投入，因為它給人一種真實窺視感。你會覺得這是一個真實的家庭，這些事情真的發生在他們身上，而你正在觀看。若本片採用反向視角，就什麼也看不見了。」《感應》將於2月14日在台上映。

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