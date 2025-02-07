超嗨節奏即將來襲！蕾哈娜《藍色小精靈大電影》化聲小美人首曝預告

《藍色小精靈大電影》將於暑假在台上映，首支預告昨晚曝光。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕身受粉絲喜愛的藍色小精靈回來了！今年暑假《藍色小精靈大電影》超嗨節奏即將來襲，首支預告正式曝光，當精靈老爹（約翰古德曼 配音）神秘地被邪惡巫師亂不妙和賈不妙綁架後，小美人（蕾哈娜 配音）就決定帶領藍色小精靈來到現實世界，踏上拯救他的冒險旅程。

《藍色小精靈大電影》的精靈老爹遭意外綁架。（UIP提供）

靠著新朋友的幫助，藍色小精靈必須找到他們真正的使命，並且拯救整個宇宙。電影星光熠熠的配音演員陣容包括蕾哈娜、詹姆斯柯登、尼克奧佛曼、JP卡利亞克、丹尼爾李維、艾米塞德麗絲、娜塔莎雷昂、吳珊卓、奧塔薇亞史班森、尼克克羅爾、漢娜衛丁漢、艾力克斯溫特、瑪雅厄斯金、比莉洛德、索洛馬里達那以及寇特羅素。

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《藍色小精靈大電影》將於7月18日在台上映，原聲帶和全新單曲《HIGHER LOVE》由Desi Trill攜手DJ卡利、卡蒂B、娜塔妮亞以及SUBHI重磅打造。

《藍色小精靈大電影》首支預告：

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