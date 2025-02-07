《洛基》女星闖入英國上流社會 古古瑪芭塔勞拼湊記憶謎團

古古瑪芭塔勞在Apple TV+心理驚悚影集《表象之下》拼湊記憶謎團。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+心理驚悚影集《表象之下》第一季憑藉出色的視覺效果與精彩劇情廣受好評，更被譽為 「引人入勝」、「充滿反轉與刺激」以及「性感、高水準的驚悚作品。」暌違兩年半，由原班人馬回歸的第二季終於將推出，將帶來更多驚人的反轉與懸疑，回到一切到起點，揭開女主角記憶的真相。

曾演出漫威影集《洛基》古古瑪芭塔勞領銜演出並擔任監製，第一季中，飾演女主角蘇菲的古古完美詮釋失去記憶與尋求真相間的矛盾心理，最終完結以懸念收尾。而第二季的故事將跟隨蘇菲前往倫敦、試圖揭開自己過去的秘密真相展開新篇章。

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在因傷而被被奪走記憶的痛苦中，蘇菲只能依循著僅有的線索拼湊記憶，並憑著手中龐大的資產成功踏進英國上流社會。她意外發現自己與一名美麗的女繼承人似乎有著不為人知的關聯，但當一位記者突然與她聯繫時，一切產生了變化。

蘇菲赫然發現，自己過去曾經與對方合作調查一件驚人的醜聞，更令人不安的是，她已和這些牽扯其中的危險人物有著密切關係。《表象之下》第一季於 Apple TV+ 現正熱播中，第二季將於2月21日全球上線。

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