具俊曄心碎發聲「衝熱搜第一」！汪小菲遭唾棄：真愛和表演的區別

具俊曄（左起）為摯愛大S挺身守護，汪小菲在相較之下則遭中國網民唾棄。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕具俊曄強忍悲痛為愛妻「大S」徐熙媛處理後事，豈料汪小菲與母親張蘭連日來動作頻頻，讓他昨（6日）晚再也忍無可忍，以中、韓文開轟汪小菲並踢爆深情假象「淋雨裝淒涼」，而這份聲明也隨即衝上微博熱搜第一，更獲得中國網友一面倒力挺並直言「真愛和表演的區別！」

「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世享年48歲，丈夫具俊曄這段日子強忍悲痛處理後事，未料汪小菲與母親張蘭卻屢出奇招、動作頻頻。最終，具俊曄昨晚不忍了，公開踢爆汪小菲「淋雨裝淒涼」的深情假象，甚至氣憤開轟「這世界上真的有這麼壞的人。」

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不僅如此，具俊曄也針對遺產強調會將所有權利留給岳母S媽，「所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的！」中國網民也紛紛翻牆將踢爆文轉貼至微博，更一面倒支持他護妻的行為，然而關鍵字「具俊曄放棄大S遺產」也立刻衝上微博熱搜排行榜的第一名。

具俊曄不惜挺身也要守護一生的摯愛大Ｓ，有情有義的真男人行徑外界有目共睹，汪小菲在相較之下則慘遭大批中國網民唾棄，「真愛與表演的區別！」、「人類和魔鬼的區別」、「我就說，他不會爭遺產。相信熙媛的眼光，幸虧她最後三年有他陪伴。」、「大S你確實沒有選錯人！」

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