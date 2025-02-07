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娛樂 最新消息

民歌五十演唱會情人節登場 高圓圓公公、李宗盛都來了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌五十演唱會」2月14日西洋情人節登場，一連3天要在台北小巨蛋唱好、唱滿，超過50組歌手要演唱100多首曲目，包括李宗盛、齊豫，還有趙又廷的爸爸，也是氣質女星高圓圓的公公趙樹海都將加入演唱陣容，對於民歌粉絲來說，是最佳的追星時機。

「民歌五十」演唱會將邀集王夢麟（前排左起）、趙樹海等超過50組歌手獻唱。（中華音樂人交流協會提供）「民歌五十」演唱會將邀集王夢麟（前排左起）、趙樹海等超過50組歌手獻唱。（中華音樂人交流協會提供）

由中華音樂人交流協會主辦的「民歌五十演唱會」，3天的演出曲目幾乎都不一樣，光是節目編排就花費近兩年的籌備，規劃曲目更是耗時超過3個月，相當於一口氣辦了3場不同的演唱會，猶如「民歌音樂節」。

齊豫唱過許多經典歌曲，美聲獻唱《橄欖樹》總讓歌迷讚嘆，另外李宗盛個人演唱會總是一票難求，這次和老搭檔木吉他合唱團一起表演，也會帶來歌迷喜愛的《散場電影》等歌曲。

趙樹海雖已當了爺爺，但是依舊充滿活力，過去他和王夢麟常在演唱會上以風趣對話逗樂歌迷，這次兩人都將參與演唱會，歌迷也期待聽到他們各自的代表歌曲。

丁曉雯希望好好將民歌演唱會內容保存下去。（中華音樂人交流協會提供）丁曉雯希望好好將民歌演唱會內容保存下去。（中華音樂人交流協會提供）

談到這次的民歌演唱會，協會理事長丁曉雯表示，有些夥伴沒過問酬勞就一口答應，也有部分前輩健康狀況不如以往，但為了能再次站上舞台，全都加緊練習、保養身體，展現出民歌大家庭的溫暖。

此次演出也帶有「紀錄、保存、傳承」的使命，將找來超過7組攝影機、專業混音團隊全場記錄，希望將民歌記錄、保存下來。丁曉雯說：「等到民歌六十，我也已經超過七十歲，不知道還有沒有辦法能夠繼續將活動辦下去，所以我就拚這一次，勢必要將規格做滿。」購票可洽udn售票網，或全台「7-ELEVEN ibon」、「全家FamiPort」、「萊爾富Life-ET」。

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