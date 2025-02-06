具俊曄痛批惡人裝可憐 汪小菲對號入座友人怒反擊

大S（左）與老公具俊曄。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，因流感併發肺炎過世，年僅48歲，令人惋惜。大S生前留下遺產也成外界矚目焦點，今（6）晚大S老公具俊曄首度在社群平台發文，表示大S生前留下的遺產權利將交由S媽決定，更痛批有人故意淋雨賣慘，驚訝世界上竟然有這樣的惡人，對此，汪小菲也透過友人展開反擊。

大S前夫汪小菲。（本報資料照，記者吳昇儒攝）

由於具俊曄並未辦理領養手續，汪小菲仍是兩個孩子的爸，因此，大S與汪小菲的一對兒女在法律上屬於第一順位繼承人，佔遺產的三分之二。因大S一雙兒女目前皆為未成年人，因此監護權恐歸屬汪小菲，遺產也可能由汪小菲左右。

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具俊曄今晚深情發文，更宣戰會好好保護大S的兒女，痛斥有人假裝悲傷在雨中漫步，還試圖製造保險假新聞傷害家人，具俊曄除將遺產權利交由S媽決定之外，也表示會保護大S的兒女。

大S前夫汪小菲（左）與前婆婆張蘭。（翻攝自微博）

根據《三立新聞網》報導，汪小菲友人代為回應，表示會準備好開戰，並怒問「是誰沒有把大S照顧好？」友人更進一步透露：「細數小菲為了他的前妻來回兩岸10年幾乎上幾千次，現在更不需要演戲在雨中難過，她是孩子的媽，小菲傷痛到根本站不起來，怎麼可能去做任何的新聞？」友人也指出汪小菲現在非常悲傷已經精神崩潰到無法下床，不知道汪小菲現任妻子馬筱梅看在眼裡不知作何感想。

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