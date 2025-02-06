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娛樂 最新消息

蔡亘晏拍大愛戲中鏢A流！「體溫飆40度」醫生1招急救

（左起）游君萍、蔡亘晏、郭文頤今出席《生日快樂》卡司發布。（記者傅茗渝攝）（左起）游君萍、蔡亘晏、郭文頤今出席《生日快樂》卡司發布。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《生日快樂》講述心蓮病房的真實故事，主要角色蔡亘晏、游君萍、「大文」郭文頤今（6日）出席卡司發布茶敘，黃露瑤中鏢A流缺席，蔡亘晏也透露去年拍戲期期間染A流，當時高燒近40度，全身痠痛無力躺平，好在人在台中慈濟就地醫治，在醫師建議下1800元自費點滴後好轉不少，對方還強調：「我們醫生都會打。」

劇中為病患舉辦婚禮、畢業典禮、生日派對、生前告別式等，帶著觀眾領悟生命，問及生前告別式的想法？蔡亘晏直言：「我蠻喜歡這概念，代表對死亡有一定程度接受跟方向。」她希望能辦場同樂會般的生前告別式，趁機述說想法、，想完成的事，彼此敞心房哭笑，把生活好壞當成贈禮，「希望帶給身邊人歡笑時刻，我喜歡講笑話，生前告別式我也是觀眾啊！」

（左起）游君萍、蔡亘晏、郭文頤今出席《生日快樂》卡司發布。（記者傅茗渝攝）（左起）游君萍、蔡亘晏、郭文頤今出席《生日快樂》卡司發布。（記者傅茗渝攝）

大S流感併發肺炎驟逝震驚演藝圈，她曾透露有紀錄遺言的習慣；林依晨近日上節目也說從20歲開始寫遺書。對此，蔡亘晏表示目前沒有計畫，自糗腦迴路長短接錯線，遺書怕別人看不懂，加上個性較活在當下，認為不管發生什麼都有辦法解決，「沒有遺憾就不叫人生。」至於人生未完的夢想，她細數：「我想滑雪、跳性感熱舞、高空彈跳、看壯觀奇景日照金山。」直呼想完成的事太多。

大文拍戲後發現安寧很多病患癌症跟情緒壓抑有關，過去她被酸民攻擊，都會截圖傳給經紀人，還心想在咖啡廳貼滿酸言辦個回覆個展。如今她轉念有情緒就宣洩，「我現在不要忍、不要糾結，變得直白一點。」她被酸民嘲體型像鯨魚，就幽默回嗆「你是螞蟻嗎？」笑言自己每天腦筋急轉彎。

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