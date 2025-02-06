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年前才和大S碰面！Melody心碎暫離台灣：真的很難接受

女星Melody聞大S死訊相當悲痛。（翻攝自IG）女星Melody聞大S死訊相當悲痛。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S於3日傳出因流感病逝，許多藝人紛紛發文哀悼，與大S在年前才剛見面過的女星Melody更是難以接受這般噩耗，她便暫時離開台灣飛到紐約陪家人，更心碎發文喊「人生的無常真的很難接受」。

大S、陳建州、范瑋琪、Melody等人於上月25日才在王偉忠長女的歸寧宴上碰面。（翻攝自IG）大S、陳建州、范瑋琪、Melody等人於上月25日才在王偉忠長女的歸寧宴上碰面。（翻攝自IG）

大S一家人與陳建州、范瑋琪、Melody等人於上月25日才在王偉忠長女的歸寧宴上碰面，沒想到再次聽聞到她的消息竟是死訊，令眾人悲慟不已。

Melody暫時離開台灣飛到紐約陪家人，心碎發文喊「人生的無常真的很難接受」。（翻攝自IG）Melody暫時離開台灣飛到紐約陪家人，心碎發文喊「人生的無常真的很難接受」。（翻攝自IG）

Melody近日暫離台灣飛到紐約陪家人，她有感而發寫下：「人生的無常真的很難接受，但昨天已是過去式，明天是未知，只有今天才是我們真正擁有的，只能過好每一天、照顧好自己、珍惜和感恩在身邊的人，學會讓自己雲淡風輕，沒什麼事比身體健康重要」。

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