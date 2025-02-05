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大咖演員再合體加場！鍾欣凌嘆：和曾國城都蹲不下

唐從聖（左）和鍾欣凌合作《莎姆雷特》。（寬宏提供）唐從聖（左）和鍾欣凌合作《莎姆雷特》。（寬宏提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李國修紀念作品《莎姆雷特》2024年經典再現，演員陣容超強大，日前結束北中南10場演出，讓觀眾笑到崩潰起立鼓掌超過3分鐘，敲碗二刷，今宣布五月加演，號召眾演員合體的曾國城表示，能和這些老朋友再度演出非常不容易，非常高興能收到大家滿滿的好評，馬上五月就要加演，希望能繼續延續這次的感動給大家。

首次出演就擔任「李修國」的唐從聖更是圓夢演出，提到雖然排練過程中非常辛苦，但當掌聲和歡呼聲響起時一切都是值得的。

金鐘戲后鍾欣凌提到剛開始覺得要拚演10場，心情忐忑又緊張，「但當一演到第十場，就覺得怎麼突然要結束了！尤其這次經典版心情非常感慨，因為年歲已大體力還是有差，像我和城哥（曾國城）都不太能蹲，剛哥（朱德剛）也剛過六十歲生日，但是這些老將真的很厲害，都還能在台上飛來飛去！」

曾國城（左）和唐從聖合作《莎姆雷特》。（寬宏提供）曾國城（左）和唐從聖合作《莎姆雷特》。（寬宏提供）

一聽到加演的消息，鍾欣凌表示：「當時最後一場演出其實很捨不得，好像真的要說再見，因為這些人要湊一起真的很難，下次不知道還有沒有機會，真的蠻期待可以再跟大家見面。」也笑說要趁著現在還有體力在台上走來走去的時候。

李國修紀念作品《莎姆雷特》經典版將於2025年5月23日、5月24日在國家戲劇院加演，購票請洽寬宏售票。

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