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大S肺炎辭世！醫揭「快樂缺氧危機」 2症狀出現恐奪命

大S在日本因罹患流感併發肺炎辭世。（翻攝自臉書）大S在日本因罹患流感併發肺炎辭世。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本家族旅遊期間，因罹患流感併發肺炎不幸辭世，享年48歲，如今噩耗傳出引發民眾對肺炎的高度關注。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，在臨床上「快樂缺氧」的肺炎重症患者，表面看似症狀不嚴重，卻是最可怕的陷阱。

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醫師黃軒解釋，「快樂缺氧（隱形缺氧）」是嚴重肺炎的沉默殺手，其顛覆傳統對「缺氧必喘」的認知，猶如藏在笑容背後的呼吸危機，該現象特別常見於如新冠、流感等病毒性肺炎，抑或是如肺炎鏈球菌等嚴重細菌性肺炎，以及「ARDS」急性呼吸窘迫症候群，皆使醫療人員高度警戒。

為何已嚴重缺氧，患者卻毫無察覺？黃軒表示主要的原因有2個，首先為「代償機制」，是人體在缺氧時，會自動加快呼吸與心跳來維持氧氣供應，但部分肺炎患者因肺部神經受損或中樞神經反應遲鈍，無法發出求救訊號；其次，呼吸困難通常來自體內二氧化碳累積，但這些患者的肺泡仍能排出二氧化碳，因此即使嚴重缺氧，也不會感到喘不過氣。

黃軒強調「快樂缺氧」的最大危機是延誤診療，當患者發現異狀時可能已造成不可逆的器官損傷，包括腦細胞壞死、心肌缺氧導致心律不整，甚至多重器官衰竭。此外，患者往往也因自覺無恙而忽略就醫，待出現典型的意識不清、嘴唇發紺，往往已是重症肺炎最後階段表現，可能在24至48小時，就兵敗如山倒的死亡，令人扼腕。

民眾該如何自保？黃軒建議家中可備血氧偵測機，若SpO₂低於92%或活動後驟降超過3%應立即就醫，也要注意嘴唇、指甲變紫、活動時異常疲憊等隱藏症狀，若發現異狀可採「俯臥測試」，若血氧回升可能已出現肺部後側病變，高風險族群應定期監測血氧並接種疫苗，以降低重症風險。

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