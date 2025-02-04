什麼意思？汪小菲見昔大S同框片竟喊「老婆我好想妳」

汪小菲（左）與大S曾有過一段婚姻，但雙方離婚後皆已再婚。（翻攝自微博）

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S徐熙媛日前過年期間因流感併發肺炎，不幸在日本猝逝，享年48歲。前夫汪小菲昨天（3日）立刻搭飛機來台，現身機場時要求媒體記者多寫一些前妻的好話，稍早他也在過去和大S上的節目影片底下留言，深情喊：「老婆我好想妳。」

汪小菲在昔日與大S同框的影片喊「老婆，我好想你」，而後又刪除重新留言。（翻攝自抖音，本報後製）

汪小菲在昔日與大S同框的影片留言，後又刪除留言。（翻攝自抖音，本報後製）

今有網友發現汪小菲在和大S一起上《幸福三重奏》影片底下寫道：「老婆，我好想妳。」沒多久刪文重新留言：「我好想妳。」但過一會又再度刪除，此舉引發外界揣測。

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汪小菲（圖）接獲大S辭世噩耗後，火速搭機抵台面露哀傷。（記者姚介修攝）

汪小菲稍昨現身桃園機場，雙手合十並未受訪，僅深深一鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」身旁緊跟的是他現任的妻子Mandy，也在對方面前說：「大S永遠是我的家人。」

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