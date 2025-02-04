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大S日本過世 閨密吳佩慈目睹

大S（中）與吳佩慈（左）當年是華岡同學。（翻攝自YouTube）大S（中）與吳佩慈（左）當年是華岡同學。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日旅遊，因感染流感併發肺炎不幸過世，享年48歲，「小S」徐熙娣昨天上午透過經紀人證實此事，徐媽媽悲喊為了要帶女兒回家，必須先在日本辦理繁複手續，暫時無法返台，她圈內閨密吳佩慈更目睹大S驟逝。

吳佩慈在社群消聲匿跡多時，昨難忍大S猝逝悲痛發文：「熙媛，我會永遠愛你！」據了解，S家在大年初一赴日旅遊，人剛好在北海道的吳佩慈特別飛到東京與S家人會合，不料卻目睹大S驟逝，悲痛心情可想而知。

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大小S、吳佩慈和阿雅當年是華岡藝校同班同學，同屬「華岡七仙女」，交情逾30年，吳佩慈自未婚夫紀曉波爆出財務風波後幾乎淡出媒體區，也不再多提個人私事，昨為了大S發文，大批網友粉絲也跟著淚崩。

相關新聞：醫師姜冠宇逆風呼籲  「勿譴責大S延遲就醫」

大S是在大年初一與家人飛到日本家族旅行，行前已有感冒、氣喘等症狀，仍強撐虛弱身體出發，到日本第3天病情急轉直下，被送往當地急診醫治，第5天初五一早在東京醫院病逝。

小S昨心痛證實，感謝姊姊大S這輩子照顧，徐媽媽則代女兒傳達遺願；與大S結婚即將滿3週年的老公具俊曄則透過韓媒表達喪妻之痛，至於大S前夫汪小菲聽聞噩耗也已趕抵台灣。

 



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