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中國「鋼琴王子」台灣復出！李雲迪聞大S噩耗驚嚇：是好友的好友....

李雲迪（好滿意音樂提供）李雲迪（好滿意音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕中國「鋼琴王子」李雲迪2021年因為嫖娼被補，事業毀於一旦，近年來選擇「繞道」復出，本週末也將來台舉辦《莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會》，今天傳出大S驟逝不幸消息，李雲迪非常訝異，表示：「之前在頒獎典禮上有打過照面，也是好友的好友，得知這個消息，我至今都不敢相信，她還這麼年輕，還有很多事沒有完成。希望她能安息，家人一定要節哀。」

李雲迪（好滿意音樂提供）李雲迪（好滿意音樂提供）

正值農曆春節期間，但李雲迪世界巡演走得沸沸揚揚，日前登上美國紐約卡內基廳，他開心表示，是第4次踏上卡內基廳演出，「卡內基演奏廳以前作為鋼琴獨奏，和交響樂團合作的藝術家去過很多次，但這次重新來到這個舞台，已是相隔九年之後。」提到演出日紐約下起了大雪，「有很多樂迷搭火車和飛機來看我的演出，讓我感受到了無比的溫暖。」這回插旗紐約，李雲迪稍稍停留兩天，「為了這場演出，我在史坦威總部練了兩天的琴，紐約雖然冷，但是練琴房是很溫暖的，我吃了熱狗，有一種故地重遊的感覺，真好。」

李雲迪（好滿意音樂提供）李雲迪（好滿意音樂提供）

而即將於7日抵台的李雲迪，對此趟台灣之行相當期待，表示這將會是第四次來台灣，距離上次「已經很久很久」，提及有很多台灣朋友，「有歌手、有音樂家，這次也希望他們一起來台北國家音樂廳欣賞我最新的巡演作品，把認識的和不認識的朋友都帶進屬於我的莫札特的世界。」

李雲迪雀躍表示，很愛台灣的小籠包，演出結束後，將計劃與團隊一起大快朵頤，並想去夜市吃小吃，無奈表示因為怕胖，所以雖然很愛珍珠奶茶，但可能也要稍作節制，忌口珍奶。

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