大S猝逝！不只台日韓中 CNN、BBC、路透等各大外媒爭相報導！

大S被證實遊日期間猝逝。（資料照）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星「大S」徐熙媛今天（3日）被證實遊日期間猝逝，享年48歲，震驚各界，也引發國際各大媒體爭相報導。

昨天（2日）開始在網上瘋傳大S死訊，今天（2日）妹妹「小S」徐熙娣悲痛證實噩耗，表示姐姐春節期間到日本家族旅遊時，染上流感併發肺炎猝逝，讓大批粉絲震驚不已。

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大S死訊被證實後，不只台灣媒體，中國媒體也都大篇幅報導，有關「日本流感」的相關關鍵字也衝上微博熱搜，還有刻意渲染日本盛行流感大缺藥，但似乎沒有影響中國民眾旅日意願。

另外，大S過去出演改編自日本漫畫《花樣男子》的偶像劇《流星花園》女主角杉菜，在亞洲爆紅，日本包括《每日新聞》、《時事通信社》、《Livedoor》等媒體皆在第一時間報導相關消息，日網也對此感到扼腕。

除了《流星花園》，大S與韓國知名音樂製作人具俊曄的愛情故事也一度在韓網受到廣泛關注，2人相隔20年重逢並結婚，怎料命運弄人，幸福不到3年就天人永隔，《朝鮮日報》、《News1 》、《韓聯社》、《韓國經濟日報》等主流韓媒也相繼轉發報導，韓網一片不捨。

不僅如此，《英國廣播公司》（BBC）、《路透》（Reuters）、《美國有線電視新聞網》（CNN）、《南華早報》（SCMP）、《美聯社》（AP）等各大外媒也都爭相報導大S猝逝的消息，並形容大S是東亞最具知名度的女星。

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