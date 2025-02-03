大S轟動5段情史！怒撕前夫汪小菲 再婚具俊曄3年天人永隔

〔記者廖俐惠／綜合報導〕大S再婚三年，卻因流感併發肺炎病逝，享年48歲，與丈夫具俊曄天人永隔。回顧大S的情史，可說是轟轟烈烈，陳建州、藍正龍、周渝民曾與她有過戀情，情歸汪小菲卻又離婚收場，最後與具俊曄相約白首。

大S和仔仔。（資料照，新力提供）

陳建州、大S。（資料照，記者潘少棠攝）

大S、藍正龍。（資料照，紅豆提供）

大S因《流星花園》杉菜一角走紅，她曾與黑人陳建州交往，因拍攝《流星花園》與客串的藍正龍看上眼，交往4年，與周渝民因合作《戰神》譜出「大仔戀」，糗的是當初兩人的戀情還只是傳言，直到周渝民在中秋節發生車禍，發現車上載的人是大S，才讓戀情曝光。

請繼續往下閱讀...

大S敢愛敢恨，2011年與汪小菲閃電結婚，婚後育有一兒一女，本以為兩人婚後美滿，沒想到雙方離婚後徹底撕破臉，大S怒控汪小菲外遇、家暴，甚至還欠了錢，更爆料「十年婚姻二死一重傷」，原來是大S流產兩次，重傷的則是生產瀕死的她，這段感情最後不歡而散。

大S（左）和汪小菲離婚後仍風波不斷。（資料照）

所幸有具俊曄的出現，美滿了大S的婚姻。她與具俊曄的愛情要回溯到20多年前，當時具俊曄以團體「酷龍」的身分來台發展，兩人幾乎是一見鍾情，在台灣談了場轟轟烈烈的愛情，大S甚至在腳踝上刺上「九」，就是為了具俊曄，只可惜兩人的感情被經紀公司阻止，最後無疾而終。

具俊曄親吻大S。（翻攝自IG）

大S在2011年與僅交往20天的汪小菲閃婚，讓具俊曄徹底斷了念想，直到大S與汪小菲在2021年離婚，讓具俊曄鼓起勇氣撥起那通電話，才又讓兩人再次接上線，具俊曄更直接在視訊中求婚，讓大S抱怨：「怎麼我們都這麼老了你才問我？你20年前就應該要問我這句話了！」

大S情牽具俊曄僅3年，卻從此天人永隔。（翻攝自IG）

最後具俊曄不畏疫情，毅然決然飛來台灣，與此生最愛的熙媛結婚，在2022年3月完成結婚登記。具俊曄也將事業重心放在台灣，獲封「國民姐夫」的稱號，不但在台灣接代言，甚至舉行DJ秀，深植台灣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法