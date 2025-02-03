台灣積極挖角！李珠珢鐵粉預告「韓籍啦啦隊女神再添新成員」

李珠珢近期宣布加盟富邦悍將「Fubon Angels」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢近期宣布加盟富邦悍將「Fubon Angels」，預計會在2025年新球季的首檔主題日首次登台，消息引發台韓兩地熱議。一名韓國百萬YouTuber「내맘찍영」在李珠珢未爆紅前，就積極拍攝李珠珢在球場應援的畫面，近日寫下長文透露，還有尚未公開但已經確定將來台發展的韓籍啦啦隊員。

一名韓國Youtuber「내맘찍영」在YT上有著269萬訂閱數，經常在球場邊拍攝李珠珢及其他多位韓國啦啦隊女神，近期寫下長文感謝粉絲長期的支持，並透露2025年新計畫，指出今年棒球賽季，韓國內部預計迎來不小的變化，「其中，我知道有不少韓國啦啦隊員進軍台灣，目前有一些已經正式官宣，還有一些雖然已經確定簽約，但尚未對外發表消息」。

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此外，這名Youtuber表示自己接下來這段時間，會盡量減少參與男女冬季運動（籃球、排球），藉此保存體力，為3月的棒球賽季做準備。由於今年預計有不少韓國啦啦隊前往台灣發展，因此自己在今年的棒球賽季，應該會頻繁往來韓國和台灣，並喊話「今年是全力挑戰的一年」。

貼文曝光後，吸引不少粉絲加油打氣，其中更有部分台灣網友留言給予鼓勵，「謝謝您的用心，一直分享珠珢的影片，期待未來在台灣的球場上看到您的出現，並持續拍攝精彩的影片與大家分享，謝謝，辛苦了」、「期待你達到300萬訂閱者的成就，在台灣富邦的球場也能拍下李珠珢在台灣應援的美麗畫面，讓大家一起欣賞你拍的影片並與大家一起欣賞李珠珢的應援」。

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