大S被瘋傳死訊 昔吐不懼怕死亡藏洋蔥

大S被瘋傳死訊，至今（3）日透早，S幫藝人對於媒體求證均無回應，小S則已讀沒回應。（翻攝自大S臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2日網路瘋傳台灣有位48歲大明星疑染日本流感不幸過世，曝光線索還有大明星在《流星花園》時期，是有小孩的女明星，比對線索後「大S」徐熙媛被影射，但目前均未獲回應，她無緣婆婆、前夫汪小菲母親張蘭則爆料：「大S帶孩子們去韓國過春節。」

大S曾因生子經歷生死關頭，後來被問到怕不怕死，她受訪時淡淡表示：「人啊，永遠不知什麼時候會掛，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」話語中藏著濃濃洋蔥。

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而日前適逢春節期間，汪小菲被網友目擊帶著嫩妻Mandy、張蘭及丈母娘到泰國度假，被問及有沒有和孫子孫女消息，張蘭意外脫口：「大S帶孩子們去韓國。」

大S（右三）過年前甫現身王偉忠女兒歸寧宴，凍齡狀態驚豔網友。（翻攝自IG）

而網友分享目擊汪小菲一家人行蹤，他身穿悠閒潮牌服飾，Mandy穿著連身洋裝，女人味十足，張蘭則與Mandy媽媽笑開懷；至於大S被瘋傳死訊，至今（3）日透早，S幫藝人對於媒體求證均無回應，小S則已讀沒回應。

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