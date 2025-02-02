晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

財神爺無誤！張信哲豪發一百個紅包 1.2萬人瘋搶場面曝光

張信哲（潮水音樂提供）張信哲（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲昨（1日）大年初四於澳門舉辦《未來式終極版世界巡迴演唱會 春節限定場》，在喜氣洋洋的節慶氣氛下，與1.2萬粉絲度過有難忘懷的一夜，他為「春節限定場」放送好康，親筆簽名100個紅包，並隨機貼在座位底下，當幸運兒「摸」到紅包，驚喜發現裡面是一套四張的未來式終極版紀念套票，莫不開心的又叫又跳，甚至有人興奮地從場館最後面奔向舞台前，邊跑邊興高采烈向「財神爺」張信哲揮舞著紅包，全場都歡聲雷動。

粉絲拿到紅包超嗨。（潮水音樂提供）粉絲拿到紅包超嗨。（潮水音樂提供）

張信哲也在澳門親曝蛇年工作計劃，表示會在今年推出新專輯，透露日前已完成一首歌，得意出自自己手筆，讓全場驚喜，他笑說：「才1首歌就這麼開心啊，還有9首目前掛零！」此外，雖然《未來式終極版》已在中國收官，但潮水音樂也宣告2025年起未來式音樂宇宙將啟程航向海外，預計插旗美國、加拿大、英國、法國、日本、紐西蘭、澳大利亞等地。

《未來式終極版》演唱會寫下百場光輝紀錄，昨「春節限定場」在澳門限定上演，張信哲以3套全新服裝誠意滿滿登場，而在演唱〈回來〉前，他也特別介紹，「接下來要演唱的這一首歌，好適合現在，相信今天很多人是一家老小來看演唱會，我們一起用音樂圍爐嘍！」張信哲的媽媽和弟弟一家人也都飛到澳門全程觀賞演出。

張信哲（潮水音樂提供）張信哲（潮水音樂提供）

張信哲也一如既往提前抵達澳門，拍攝在演唱會中播放的〈在不在〉文旅影片，這次團隊特別企劃他回到30年前〈寬容〉專輯和寫真集的拍攝地，位於老街區的一棟百年以上歐式建築，張信哲還賣關子打趣說：「多少年前不好說。」又表示重回故地，「才發現時間過了這麼久，但發現你們陪了我這麼久，真的很感動！」 氣氛相當感人！

寵粉的他不眠不休親筆書寫100個紅包袋，紅包袋裡面巧思放置花再多錢也買不到的套裝禮物，《未來式終極版》整套巡演中，僅僅限定4站的紀念門票，分別是「宜昌站」、「遵義站」、「成都站」和「杭州站」，上面還有官方流水編號，對未來式音樂宇宙的樂迷來說，是夢寐以求的夢幻大禮，果然在演唱會中引爆轟動，全場1萬多人同時起身翻箱倒櫃找紅包，很多粉絲稱張信哲是「財神爺」，熱烈喊著：「接財神啦！」、「財神爺選我選我！」締造一波又一波的高潮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中