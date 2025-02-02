財神爺無誤！張信哲豪發一百個紅包 1.2萬人瘋搶場面曝光

張信哲（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲昨（1日）大年初四於澳門舉辦《未來式終極版世界巡迴演唱會 春節限定場》，在喜氣洋洋的節慶氣氛下，與1.2萬粉絲度過有難忘懷的一夜，他為「春節限定場」放送好康，親筆簽名100個紅包，並隨機貼在座位底下，當幸運兒「摸」到紅包，驚喜發現裡面是一套四張的未來式終極版紀念套票，莫不開心的又叫又跳，甚至有人興奮地從場館最後面奔向舞台前，邊跑邊興高采烈向「財神爺」張信哲揮舞著紅包，全場都歡聲雷動。

粉絲拿到紅包超嗨。（潮水音樂提供）

張信哲也在澳門親曝蛇年工作計劃，表示會在今年推出新專輯，透露日前已完成一首歌，得意出自自己手筆，讓全場驚喜，他笑說：「才1首歌就這麼開心啊，還有9首目前掛零！」此外，雖然《未來式終極版》已在中國收官，但潮水音樂也宣告2025年起未來式音樂宇宙將啟程航向海外，預計插旗美國、加拿大、英國、法國、日本、紐西蘭、澳大利亞等地。

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《未來式終極版》演唱會寫下百場光輝紀錄，昨「春節限定場」在澳門限定上演，張信哲以3套全新服裝誠意滿滿登場，而在演唱〈回來〉前，他也特別介紹，「接下來要演唱的這一首歌，好適合現在，相信今天很多人是一家老小來看演唱會，我們一起用音樂圍爐嘍！」張信哲的媽媽和弟弟一家人也都飛到澳門全程觀賞演出。

張信哲（潮水音樂提供）

張信哲也一如既往提前抵達澳門，拍攝在演唱會中播放的〈在不在〉文旅影片，這次團隊特別企劃他回到30年前〈寬容〉專輯和寫真集的拍攝地，位於老街區的一棟百年以上歐式建築，張信哲還賣關子打趣說：「多少年前不好說。」又表示重回故地，「才發現時間過了這麼久，但發現你們陪了我這麼久，真的很感動！」 氣氛相當感人！

寵粉的他不眠不休親筆書寫100個紅包袋，紅包袋裡面巧思放置花再多錢也買不到的套裝禮物，《未來式終極版》整套巡演中，僅僅限定4站的紀念門票，分別是「宜昌站」、「遵義站」、「成都站」和「杭州站」，上面還有官方流水編號，對未來式音樂宇宙的樂迷來說，是夢寐以求的夢幻大禮，果然在演唱會中引爆轟動，全場1萬多人同時起身翻箱倒櫃找紅包，很多粉絲稱張信哲是「財神爺」，熱烈喊著：「接財神啦！」、「財神爺選我選我！」締造一波又一波的高潮。

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