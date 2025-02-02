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認真的男人最美麗！周杰倫初五凌晨搶先「開工」 虧爆最佳拍檔

周杰倫初五凌晨已經在寫歌。（翻攝自IG）周杰倫初五凌晨已經在寫歌。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（2日）是大年初五，明天就要恢復上班，不少民眾把握年假最後快樂時光，但「周董」周杰倫卻想先「開工」了。

初五凌晨，周董在社群分享咖啡杯照片，以及他和「最佳拍檔」方文山的對話紀錄，原來兩人即使過年也沒放過靈感來訪好時機，討論著新歌創作，這讓粉絲興奮不已，期待不久將來又能聽到周董和方文山共創的好歌。

周杰倫分享與方文山的聊天紀錄。（翻攝自IG）周杰倫分享與方文山的聊天紀錄。（翻攝自IG）

周杰倫分享與方文山的聊天紀錄。（翻攝自IG）周杰倫分享與方文山的聊天紀錄。（翻攝自IG）

周董凌晨3點多提到：大家應該不會相信，這個時間我竟然在跟方老師弄歌詞。」一直到凌晨5點10分，他和方文山還在通訊息討論歌曲創作，方文山問周董：「所以你A3旋律是醒來才寫嗎？」周董回答「Yes」、「或是夢裡」，相當幽默，周董還在限動寫到：「認真的男人最美麗，謝謝文山與我。」

過程中周董還問網友，會不會他把咖啡喝完方文山的副歌就寫好了，之後周董自己補充：「重點是，他真的還寫得出來，他應該不是以前拖拖拉拉的方文山了！」幽默虧了最佳拍檔方文山。

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