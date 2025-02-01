晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾國城「連拍陳晨威2巴掌」挨轟 男星曝他私下面

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》，遊戲過程中曾國城吐槽陳晨威都不笑，連拍2下對方臉頰，叫他多點笑容，卻引發網友正反兩面評價，曾國城挨轟無奈表示覺得委屈，男星黃少谷也出言緩頰透露曾國城私下為人。

曾國城（右）在節目中輕拍陳晨威2巴掌，意外引發爭議。（翻攝自YouTube）曾國城（右）在節目中輕拍陳晨威2巴掌，意外引發爭議。（翻攝自YouTube）

曾國城日前主持春節節目，與球員陳晨威互動引起熱論，有網友認為曾國城不尊重對方，民視則解釋「那並不是真的打」，表示台灣英雄參加錄影也很投入，不過之後會提醒主持人多注意，畢竟選手不是純藝人，以免影響觀感。

黃少谷在留言為曾國城緩頰。（翻攝自臉書）黃少谷在留言為曾國城緩頰。（翻攝自臉書）

而之前常上曾國城節目的黃少谷則表示，自己常常受到曾國城照顧，猜測此舉只是希望能讓來賓放鬆一點、別太緊張，「並不是不禮貌，而是希望來賓能玩得盡興，有個美好的回憶。」

曾國城事後也表示，與陳晨威在節目裡互動得很好，「有看節目的都應該『很明顯地』感受到！那些意圖製造事端的粉絲太敏感了！」更自嘲春節假期會好好思考，之後能以更幽默的表現方式主持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中