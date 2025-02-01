曾國城「連拍陳晨威2巴掌」挨轟 男星曝他私下面

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》，遊戲過程中曾國城吐槽陳晨威都不笑，連拍2下對方臉頰，叫他多點笑容，卻引發網友正反兩面評價，曾國城挨轟無奈表示覺得委屈，男星黃少谷也出言緩頰透露曾國城私下為人。

曾國城（右）在節目中輕拍陳晨威2巴掌，意外引發爭議。（翻攝自YouTube）

曾國城日前主持春節節目，與球員陳晨威互動引起熱論，有網友認為曾國城不尊重對方，民視則解釋「那並不是真的打」，表示台灣英雄參加錄影也很投入，不過之後會提醒主持人多注意，畢竟選手不是純藝人，以免影響觀感。

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黃少谷在留言為曾國城緩頰。（翻攝自臉書）

而之前常上曾國城節目的黃少谷則表示，自己常常受到曾國城照顧，猜測此舉只是希望能讓來賓放鬆一點、別太緊張，「並不是不禮貌，而是希望來賓能玩得盡興，有個美好的回憶。」

曾國城事後也表示，與陳晨威在節目裡互動得很好，「有看節目的都應該『很明顯地』感受到！那些意圖製造事端的粉絲太敏感了！」更自嘲春節假期會好好思考，之後能以更幽默的表現方式主持。

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