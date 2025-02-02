樂天女孩出走曝「私下群組」細節 十元鬆口婚期吐被求婚窘境

〔記者林欣穎／專訪〕「雅涵」禾羽、十元與宋宋在2022年同時入隊樂天、一同打拼三年，彼此都說對方是自己在圈內少數的知己，雖然如今禾羽轉隊、十元因為結婚規劃決定卸下啦啦隊女孩身分，即使三人不再同隊，她們也強調彼此友情不會改變，更默爆料她們有一個群組叫「要好一起好要爛一起爛」，三人默契表示要一直貫徹這個信念。

十元（左起）、禾羽與宋宋。（記者陳奕全攝）

憶起當時三人剛入隊，樂天就在上半季拿下目前唯一一座季冠軍，粉絲覺得她們帶來福氣，便稱她們為「三小福」；專訪當天三人一見面就互開玩笑、打鬧在一片好感情溢於言表，她們也說彼此從沒鬧翻過，也不會忌妒對方。

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如今禾羽、十元轉換跑道，禾羽今年自立門戶打算迎接更不同挑戰；宋宋則說會想要試著轉換跑道、上戲劇課挑戰拍戲；十元預計轉戰自媒體經營頻道，也期許自己有更多不一樣發展。

十元（左起）、禾羽與宋宋。（記者陳奕全攝）

而去年底十元答應羽球國手王齊麟求婚，十元分享當下被求婚心境直呼很尷尬，她還爆料以前王齊麟會唱杜德偉的《嫁給我》開玩笑地說要跟十元求婚，沒想到真到了求婚當天，王齊麟的唱的竟然是不同首，「他那時候就說『雖然我已經唱給妳聽過了，但我今天還想再唱一次給妳聽』，但我根本沒聽過這首歌！我原本快哭了就又笑出來。」

十元（左起）、禾羽與宋宋。（記者陳奕全攝）

十元表示目前婚期還未確定，希望能在明年完婚，禾羽和宋宋已經放話表示：「我們一定要當到妳的伴娘！」十元則笑回會幫兩人配帥哥伴郎，十元也透露婚禮會想包樂天女孩表演，還想要有一桌是請長年支持她的粉絲們．「王齊麟也主動說想要邀請他們，希望他們可以來見證。」

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