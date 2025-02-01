晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

池昌旭露面了！Mavis瑪菲司韓國獲獎 親揭男神真面目

〔記者陽昕翰／台北報導〕電商女王Mavis瑪菲司大年初四錄製電台特別節目，她對上主持人Emily，在節目中展開「蛇年吉祥話盲盒」叫賣對決，瑪菲司憑藉豐富的直播經驗，在一分多鐘內滔滔不絕，讓Emily還沒開口就忍不住大喊：「還要比嗎？我聽你講都想買了。」

電商女王Mavis瑪菲司錄製電台特別節目。（POP Radio提供）電商女王Mavis瑪菲司錄製電台特別節目。（POP Radio提供）

回顧去年，瑪菲司自認自己是「工作狂」，除了參與多部電影、發行EP，更榮獲韓國《2024 SEOULCON APAN STAR AWARDS》閃耀韓國全球藝人獎。

瑪菲司難忘地說，當時在典禮後台竟巧遇韓國實力派男神池昌旭，「看到本人就值得了，沒領到獎也沒關係。」其實當時她在內心瘋狂尖叫，直呼男神帥爆了。

Mavis與偶像池昌旭相見歡。（翻攝Threads）Mavis與偶像池昌旭相見歡。（翻攝Threads）

主持人好奇電商女王是否有求財的小撇步？對此，瑪菲司大方透露老公比較重視風水，她則注重「心態」，習慣會在記事本打上鼓勵的話語，「真的沒什麼特別的秘訣，因為我就是自己的財神爺。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中