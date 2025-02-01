池昌旭露面了！Mavis瑪菲司韓國獲獎 親揭男神真面目

〔記者陽昕翰／台北報導〕電商女王Mavis瑪菲司大年初四錄製電台特別節目，她對上主持人Emily，在節目中展開「蛇年吉祥話盲盒」叫賣對決，瑪菲司憑藉豐富的直播經驗，在一分多鐘內滔滔不絕，讓Emily還沒開口就忍不住大喊：「還要比嗎？我聽你講都想買了。」

電商女王Mavis瑪菲司錄製電台特別節目。（POP Radio提供）

回顧去年，瑪菲司自認自己是「工作狂」，除了參與多部電影、發行EP，更榮獲韓國《2024 SEOULCON APAN STAR AWARDS》閃耀韓國全球藝人獎。

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瑪菲司難忘地說，當時在典禮後台竟巧遇韓國實力派男神池昌旭，「看到本人就值得了，沒領到獎也沒關係。」其實當時她在內心瘋狂尖叫，直呼男神帥爆了。

Mavis與偶像池昌旭相見歡。（翻攝Threads）

主持人好奇電商女王是否有求財的小撇步？對此，瑪菲司大方透露老公比較重視風水，她則注重「心態」，習慣會在記事本打上鼓勵的話語，「真的沒什麼特別的秘訣，因為我就是自己的財神爺。」

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