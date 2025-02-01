吳慷仁回家過年！大家庭照藏亮點「竟然有邵雨薇」

吳慷仁將親戚們打碼，只留他與邵雨薇。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕農曆新年，金馬影帝吳慷仁也回家過年，更被發現帶著女友邵雨薇一起過春節，網友祝福兩人早日結為連理。

吳慷仁回家曬出與刮刮樂的合影。（翻攝自臉書）

吳慷仁同步在臉書、微博送上新年祝福、寫著「祝大家蛇年平安，沒有天災、家人平安、自身喜樂。心之所向，神之所往～」他曬出多張與家人的合照，不但玩刮刮樂、仙女棒，還與家人們一起吃飯，只是家族成員實在太多，吳慷仁還一個一個把大家的臉打碼，網友笑虧「打碼打了多久」。

請繼續往下閱讀...

吳慷仁回家過年。（翻攝自臉書）

邵雨薇高顏值一家人一同前往高雄知名農場遊玩。（翻攝自臉書）

吳慷仁陪伴家中小朋友玩仙女棒。（翻攝自臉書）

邵雨薇過年期間走春，穿上大紅上衣，喜氣洋洋。（翻攝自臉書）

邵雨薇過年期間到遊樂園，表示長大後還是很喜歡。（翻攝自臉書）

邵雨薇與水豚合照。（翻攝自臉書）

邵雨薇這幾天也把時間留給家人，與父母、姊妹一同走春，逛農場看水豚，還在遊樂園坐旋轉木馬，讓她有感而發：「輕輕鬆鬆的走春，蘇胡。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法