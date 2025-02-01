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娛樂 日韓

正妹大胃王宣布引退！木下佑香受夠了：我真的很累

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本正妹大胃王木下佑香受到不少台灣人喜愛，不過先前她消失長達半年，就是因為罹患躁鬱症，嚴重到完全無法出門。而昨天（31日）她更無預警宣布，將於大胃王界引退，強調「我沒有在說謊，這是真的」。

昨天她在YouTube頻道發出以「到極限了」為題的影片，宣布不再當大胃王YouTuber，苦惱的表示：「我已經39歲了，今年2月就40歲了，單純就是覺得當大胃王真的很心累，不可能一直當大胃王，雖然或許有些人可以，但我不行了，太累了！」表示沒辦法再一餐吃5公斤、6公斤這麼多。

木下佑香宣布不再當大胃王YouTuber。（翻攝自YouTube）木下佑香宣布不再當大胃王YouTuber。（翻攝自YouTube）

不過她強調，還是會繼續更新YouTube，只是關於吃東西的影片不會像以前一樣頻繁了。木下佑香也感嘆：「我當了10年的大胃王YouTuber，真的也是很厲害！」

木下佑香從《火力全開大胃王》發跡，長相甜美獲得節目青睞，受到歡迎，後來還開設了YouTube頻道，訂閱數超過500萬，十分驚人。不過她在2017年遭到網紅Hajime社長劈腿，反而大傷形象，人氣暴跌，讓不少人為她感到不值。

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