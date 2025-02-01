初四啦！蛇年聽蛇歌搞神祕 周杰倫、黃明志自導自演有話題

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是大年初四，民眾開始把握年假倒數好好玩樂，蛇年主角或許不像剛過去的龍年那麼討喜，但向來蛇在影視作品中都帶著神秘感，包括天王伍佰還有「周董」周杰倫都唱過與蛇有關的歌曲，曲風也都頗有神秘意味。

周杰倫也唱過與蛇有關歌曲，曲風充滿神秘感。（翻攝自IG）

最近周董在Instagram的追蹤人數已突破一千萬，她開心問網友想要什麼福利，除了有人希望聽到他出新歌，也有粉絲敲碗他再回到大巨蛋開演唱會，希望能採實名制售票。

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談到蛇年應景歌曲，周董曾和梁心頤合唱一首《蛇舞》，他和好友黃俊郎共同創作這首歌，歌詞中重複出現尼羅河、金字塔，傳說中尼羅河的河神就是蛇的化身。周董親自擔任MV導演，他在裡面還做出「蛇形刁手」手勢，女舞者則露出蛇腰搖擺舞動。

另外每次辦演唱會都出現「萬人KTV」場面的伍佰，曾在《夢的河流》專輯中唱過一首《蛇》，巧妙的編排加入印度蛇舞的旋律，歌詞唱出「你是一條婀娜的蛇，蜿蜒在銀色的月河」，歌曲雖是探討歷史，卻以蛇帶來的神秘力量給歌迷更多想像空間。

黃明志（左）和王彩樺高唱《蛇出來了》，也開心向大家拜年。（翻攝自臉書）

馬來西亞創作歌手黃明志點子多多，他已連續多年創作應景生肖歌，不過今年《蛇出來了》歌詞卻引人遐想，儘管有點「兒童不宜」，但網友們還有藝人都很愛引用，今年社群不少人的祝福話語就出現「蛇出來了」。目前這首由黃明志參與執導的MV點擊超過655萬次，歌迷笑說很洗腦，王彩樺扮演蛇姬也很性感逗趣，黃明志還搞笑說：「看到有帥哥來拜年的時候記得要播喔。」

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