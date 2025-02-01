黑歷史被挖炎上了！《璀璨女人夢》跨性別影后為種族歧視言論道歉

〔記者許世穎／綜合報導〕首位獲得坎城影后的跨性別女星卡拉索菲亞賈斯康（Karla Sofía Gascón）再憑主演的《璀璨女人夢》（前譯：毒王女人夢）角逐第97屆奧斯卡影后，成為史上首位入圍該獎的跨性別女星，不過隨著她入圍也爆出各種爭議，她近日也因被挖出種族歧視言論正式道歉，直言：「對於我造成傷害的人，我深感抱歉。」

根據外媒《綜藝》報導，卡拉索菲亞賈斯康曾於2020年在X（前推特）推文，配上一張在餐廳用餐的穆斯林家庭照片（其中包括一名戴著罩袍的女性）寫道：「伊斯蘭太奇妙了，完全沒有大男子主義。女性備受尊重，因為受到如此尊重，她們的臉上只留下一個小方孔，讓她們的眼睛能被看見，嘴巴也能露出來，但前提是她必須表現得當。」隨後表示：「當然，她們這樣穿是為了自己的享受。人類的可恥之處，實在令人作嘔。」

請繼續往下閱讀...

卡拉索菲亞賈斯康憑《璀璨女人夢》角逐奧斯卡影后，過去種族歧視言論卻被挖出。（CATCHPLAY提供）

卡拉索菲亞賈斯康也曾形容回教徒為「非常噁心的人類」，直說「伊斯蘭教正在變成人類文明中的病毒溫床，急需要被根治」，更表示「很抱歉，是我的錯覺，還是西班牙現在有更多回教徒？每次我到學校接女兒放學，也看見更多女性包頭與包腳。明年我們學校需要教阿拉伯文而不是英文了。」她批評伊斯蘭教違反國際人權，必須被禁，但也表示厭倦違反人權的基督教、天主教與其他宗教：「我受夠了這些狗屎，伊斯蘭、基督教、天主教，還有所有那些違反人權的愚蠢信仰。」

2020年當黑人喬治佛洛伊德遭警方壓頸造成死亡事件後，引發全美「黑人的命也是命」抗議活動，卡拉索菲亞賈斯康竟然表示：「我真的覺得很少有人真的在乎喬治佛洛伊德，一個吸毒成癮的詐騙犯，但他的死亡再次證明，仍然有人認為黑人是沒有權利的猴子，而警察則是殺人犯。他們都錯了。」

今年入圍奧斯卡的卡拉索菲亞賈斯康甚至在2021年奧斯卡頒獎典禮後的一則貼文中寫道：「#奧斯卡 越來越像是一場獨立與抗議電影的頒獎典禮，我都不知道自己是在看一場非裔韓裔藝術節、黑人的命也是命示威活動，還是8M（國際婦女節）。除此之外，這場典禮真的醜陋無比。」

為此卡拉索菲亞賈斯康也發聲明道歉：「我想承認圍繞我過去社群媒體發文的討論，這些內容造成了傷害。作為一名來自邊緣化群體的人，我對這種痛苦感同身受，對於我造成傷害的人，我深感抱歉。我一生都在為更美好的世界而奮鬥，我相信光明終將戰勝黑暗。」

卡拉索菲亞賈斯康目前已關閉她的X帳戶，同時也被奧斯卡的官方IG帳戶取消追蹤，她對《好萊塢報導者》表示：「對不起，但我再也無法讓這場仇恨與錯誤資訊的運動影響到我的家人或我自己，因此在他們的要求下，我決定關閉我的X帳戶。我已經遭受過死亡威脅、侮辱、虐待和騷擾，直到精疲力竭。我有一個可愛的女兒需要保護，我非常愛她，她也在所有事情上支持我。我早就做出了關閉社交媒體的決定，它已經走上了一條可怕的道路，我有時也曾陷入其中，我為此道歉。」

第97屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月3日上午舉行，《璀璨女人夢》則將於3月7日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法