火爆高球手相隔29年回歸！亞當山德勒《高爾夫球也瘋狂2》再戰宿敵

〔記者許世穎／綜合報導〕由喜劇天王亞當山德勒主演的1996年爆笑喜劇《高爾夫球也瘋狂》將於今年推出續作《高爾夫球也瘋狂2》登上Netflix，亞當相隔29年再度化身「快樂吉爾摩」，再展脾氣火爆、不按牌理出牌的高球技術。

亞當山德勒（右）在《高爾夫球也瘋狂2》再度對上克里斯多夫麥唐納飾演的麥蓋文。（Netflix提供）

亞當飾演的吉爾摩在上一集中為了籌措足夠的資金替祖母支付多年來積欠國稅局的稅款，他踏上旅程經歷漫長又艱難的高爾夫賽季，成為巡迴錦標賽史上最不按牌理出牌的高爾夫球手，更對上傲慢又瞧不起他、由克里斯多夫麥唐納飾演的麥蓋文。最終在看似不可能的挑戰中取得勝利，向高爾夫界的菁英證明了自己的實力，成功拯救了祖母的房子。

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續集劇本由首集編劇提姆赫利希回歸執筆續集，原導演丹尼斯杜根出任該片執行製片，導演改由曾和亞當合作《奪命鴛殃》的凱爾紐瓦克。目前，電影如何讓吉爾摩重返高爾夫賽場仍是個謎，但前導預告結尾已可看到克里斯多夫麥唐納也回歸飾演麥蓋文，也許兩人將再度對決。《高爾夫球也瘋狂2》將於今年上線Netflix。

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