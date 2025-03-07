SJ藝聲太激動衝下台！嗨到手環弄丟了：好煩喔

藝聲溫暖嗓音感動歌迷。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團Super Junior主唱藝聲暌違1年4個月再度來台舉行SOLO演唱會，今天（7日）在台北國際會議中心連唱兩天，藝聲稱讚台灣ELF「你們水啦」，他發話會讓大家眼睛充滿愛心，「請不用擔心，我有多麼想見到大家，就代表我會多盡力，把這次演唱會當作禮物送給大家。」

藝聲暌違1年4個月帶來SOLO演唱會，活力滿滿。（讀者提供）

此次演唱會，藝聲希望呈現「我們一起共度過的一天」給大家，因此開場就帶來3首歡快的歌曲，包括《Small Things》、《Between》及《Like Us》，儘管一大早會覺得很煩、不想起床，但藝聲希望早晨能帶給大家元氣，並盡自己所能去慰勞大家。在演唱《Eat's OK》時，藝聲還向觀眾席狂撒食物，掀起現場瘋搶。

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在演唱《Pink Magic》時，藝聲突然衝下台，近距離與粉絲互動，只是台北國際會議中心實在太過陡峭，藝聲上台後氣喘吁吁，更自爆兩個手環都弄丟了，先是急忙用中文說「沒關係、沒關係」，又忍不住抱怨「好煩」，後來從台下找到了一個，接著又抱怨：「最近韓國女性很流行一個運動器材叫『天國的階梯』，我覺得這邊才是真正的天國的階梯。」笑翻眾人。

可能實在太喘，藝聲差點就沒看粉絲準備的貓咪手幅應援，所幸藝聲還是念了出來「藝聲貓咪在哪裡？在ELF心裡」，場面十分可愛，讓藝聲也超感動，數度對著觀眾席大喊「水啦」。

藝聲深情獻唱。（讀者提供）

藝聲帶來韓文版《永不失聯的愛》等20多首歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。演唱會逼近尾聲，藝聲稱大家最喜歡的夜晚時刻到來了，他透露最近開始認真自我管理，不但認真運動，也嚴格執行減肥菜單。藝聲自爆來之前發生了一些混亂的事情，因為第二隻狗狗身體狀況不太好，讓他滿擔心，因此讓他驚覺要更加珍惜與牠相處的時間，「經過那樣的事，現在覺得像現在跟大家一起相處的時間更珍貴了。」

藝聲【2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in TAIPEI】明天晚間7點在台北國際會議中心TICC舉行。

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