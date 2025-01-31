10億女神酒駕被逮！才撿完狗糞懺悔 新春走上街頭做這件事

〔記者陽昕翰／台北報導〕身家超過10億的「財富女神」王宥忻年前酒駕被抓，她痛定思痛悔改，春節更走上街頭發紅包，鼓勵民眾在新春期間道謝、道歉與道愛。

王宥忻表示，因為酒駕事件她後悔萬分，立刻加入服務里民服務清理公園撿拾狗糞，近日更與AI合作創作了一首歌曲，透過歌詞反省，希望提醒粉絲「喝酒不開車、開車不喝酒」，歌曲將在下月推出。

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王宥忻上街頭發紅包。（固力狗提供）

王宥忻希強調：「錯誤無法挽回，但補救行動是唯一能夠表達悔意的方式。」她也藉此機會向大眾呼籲：「如果喝酒，務必找代駕。」並強調千萬不要心存僥倖，每一次的選擇都可能影響無數人的生命。

王宥忻年節不忘走春，她隨機挑選路人參與活動，並設定了一項特別的挑戰，拿到紅包的條件是撥打電話給重要的人，向對方表達謝意。她表示：「過年時，我們常常和親友團聚，但有時卻不知道該說些什麼。這個挑戰希望大家能夠勇敢地表達感謝之情。」

王宥忻與翁總合體拜年。（固力狗提供）

她在北投街頭隨機選到一位幸運民眾，這位先生驚喜表示：「看到有人發紅包，覺得真的是喜從天降，難怪眼皮一直跳，感覺有好事即將發生。」在接受挑戰後，他立刻打電話給妻子，感謝對方長期的包容與支持。

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