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蕭薔新年禮物超特殊 美人墨寶須親求

蕭薔有顏值、有內涵又幽默。（珍世美學提供）蕭薔有顏值、有內涵又幽默。（珍世美學提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕你過年去見朋友會帶什麼禮物呢？有「台灣第一美人」之稱的蕭薔不但反應快、個性幽默，連過年送禮也送的與眾不同，自稱「好笑組」走氣質文青路線。

今年過年全台的天氣都很好，艷陽高照，蕭薔說她過年過的很簡單，就是陪家人，享受冬陽，問她有沒有什麼特別的活動，她回答「寫吉祥語充當過年禮物，用手栽玫瑰祭祖。」

蕭薔寫吉祥話當新年禮物。（珍世美學提供）蕭薔寫吉祥話當新年禮物。（珍世美學提供）

蕭薔表示，從10幾年前媽媽生病之後，她就開始抄經幫媽媽祈福，因為抄經的關係，她也跟著練起毛筆字，她很喜歡王羲之的書法，曾買了集字聖教序來練字，媽媽過世後，她還特別向書畫家官大欽先生習字，練了10幾年的字，加上自己曾許願寫的字要讓見者歡喜，所以覺得自己寫的吉祥語特別有力量，很多朋友知道她發的願，都會特別請她寫吉祥語當新年禮物。

蕭薔曾許願寫的字要讓見者歡喜。（珍世美學提供）蕭薔曾許願寫的字要讓見者歡喜。（珍世美學提供）

不過蕭薔的新年禮物也不是隨便送，她笑稱「墨寶餒，要跟我要，才會寫。」才剛當完文青，馬上又變成搞笑說她不是文青，其實是「郝孝祖（好笑組）」，透露朋友形容她是「有趣的靈魂散發頂級的魅力」，因為她不但有顏質，還反應快、又幽默，每次跟朋友聊天總能逗笑朋友，讓朋友忍不住跟她說：「沒有妳的高級幽默人生真無趣」。

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