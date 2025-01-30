鍾明軒遭控收指令上片 財經網美揪「4字用語」警鈴大響：中共愛用詞

鍾明軒在影片中用到「減少矛盾」這個詞彙。（翻攝自YT）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒昨（29）晚上傳新影片八炯的中國統戰紀錄片，引發議論，因八炯曾在1月18日預告這兩週內會有一名百萬網紅跳入抹黑他們的戰局，財經網美胡采蘋今（30）揪出鍾明軒影片中一段話指出，看到「減少矛盾」這四個字，警鈴大響，因為「減少矛盾」這個詞彙是中共愛用詞，常見於中國共產黨的新聞稿，以及高官演講中，她直呼：「不讀書的網紅也能活用如此詞彙，思想迴路、減少矛盾，該不是入黨了吧？」

相關新聞：開戰八炯「3惡意剪輯」 鍾明軒反擊：抗中保台劇本還要演多久？

請繼續往下閱讀...

胡采蘋節錄鍾明軒的論點，鍾明軒在影片中表示：「當一個統治者，要讓他自己好好做事的時候，最流行的做法，就是給人民一套思想，讓他相信一個信念，給他一套思想迴路，永遠是最簡單快速的辦法，因為統一的思想，我們要往這裡一起前進，減少矛盾。」只是她聽到「減少矛盾」這四個字，耳邊警鈴大作，因為「減少矛盾」這個詞彙是中共愛用詞，常見於中國共產黨的新聞稿，以及高官演講中。

財經網美胡采蘋。（翻攝自臉書）

她說這個詞讓她印象深刻的原因，是因為它跟台灣的用法完全不同，在台灣的用法常說「我覺得很矛盾」表示內心衝突，「他的做法很矛盾」表示這個人做事前後相衝突，多半是以形容詞出現，但是中國的用法就是當成名詞，矛盾就是衝突的意思，台灣人在這個情況下會說「減少衝突」，而不會說減少矛盾，胡采蘋稱這個詞最常見的地方其實就是中共的公開稿件，因為他們經常需要解決矛盾。「不讀書的網紅也能活用如此詞彙，思想迴路、減少矛盾，該不是入黨了吧」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法