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（專訪）康康專寵小18歲嫩妻！回顧情史堅稱：不可能亂七八糟

康康與老婆大人張家霈合體拜年。（記者陳奕全攝）康康與老婆大人張家霈合體拜年。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕康康非常疼愛小18歲的嫩妻張家霈，夫妻倆結婚逾14年，育有一雙可愛兒女，他稱婚後拒絕誘惑「潔身自愛」，凡事就是以妻為重。

康康笑說：「年輕時有交了很多女朋友，現在有了太太，還有小孩子要保護，不可能去做亂七八糟的事情。」

康康迎接新年不忘拜拜走春。（記者陳奕全攝）康康迎接新年不忘拜拜走春。（記者陳奕全攝）

康康受訪透露，與老婆年紀有段差距，夫妻倆就連吵架都吵不起來，更稱另一半非常貼心及成熟，從來不會亂發脾氣。

康康透露，有次為了幫老婆圓夢，買了偶像張學友的演唱會門票，結果他出包搞錯了日期，到了小巨蛋才發現，最終不得其門而入。

本來康康以為老婆看不到偶像會發飆，沒想到老婆還安慰她：「沒有關係，我們就下次再去看。」反而讓他很不好意思。

康康與張家霈育有一雙可愛的兒女。（康康提供）康康與張家霈育有一雙可愛的兒女。（康康提供）

此外，康康多年前因為頸動脈阻塞差點中風，這幾年努力運動變得很養生，只是去年底工作太忙身體又出了狀況。

康康談到：「我有痛風的問題，這4年來都控制很好，結果去活動太多太操了，我感冒又倒嗓，還長了針眼，幾乎都家裡休養。」

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