（專訪）總裁帥尪「靠張嘴」！香港媳婦吳申梅端出秘密武器

吳申梅下廚上菜，香港老公Eric貼身指導。（記者胡舜翔攝）



〔記者陽昕翰／專訪〕幸福人妻吳申梅洗手作羹湯，趁著新年假期向老公Eric拜師學做港式「芝士焗龍蝦伊麵」，她招認另一半的手藝比她來得好，老公時常「出一張嘴」教學，總讓她在廚房變出美味料理。

吳申梅挑戰的龍蝦料理，是老公最愛的佳餚。（記者胡舜翔攝）





吳申梅在老公的指導下，為了《自由時報》讀者示範「芝士焗龍蝦伊麵」，要料理這道菜除了準備龍蝦，她還特地從香港買了伊麵帶到台灣，希望呈現最道地的「港味」。

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吳申梅透露，老公很小就離開香港到國外求學，所以練就了一身好廚藝，她笑說：「這道菜是我老公的最愛，他從小吃到大，每個步驟該怎麼煮，他都瞭若指掌。」

Eric廚藝精湛。（記者胡舜翔攝）

Eric私下擅長做西式料理及港式煲湯，甚至還會包粽子，好手藝就連吳申梅的媽媽都讚不絕口。

吳申梅期待新年能夠繼續衝刺演藝事業。（記者胡舜翔攝）

而吳申梅的專長則是麵包與甜點，婚後才開始學著下廚，至於老公愛吃什麼菜？她想了想說：「我的拿手菜是炒米粉跟海鮮粥， 老公有時候若來台灣都會指名要吃這兩道菜，覺得吃起來很有傳統的家鄉味。」

吳申梅除夕就飛回香港與Eric團聚，她分享在香港圍爐時，最特別的就是會吃到「盆菜」，這道雜燴的菜品內容物有鮑魚、海參、叉燒、雞肉，又稱港式佛跳牆，吃了象徵好運到來，新的一年能夠盆滿缽滿以及幸福滿滿。

吳申梅向讀者拜年。（記者胡舜翔攝）







而在春節期間，吳申梅會跟老公拜訪香港親友，也會到廟裡拜拜走春，她受訪分享：「香港的過年習俗非常有趣，已婚的人會給單身的人包紅包，這是一種分享祝福的方式。」

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