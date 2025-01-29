何如芸大年初一迎56歲生日 「願望獻媽媽」背後原因曝光

何如芸（右）去年替媽媽過母親節。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕何如芸去年歷經喪父低潮，現在特別珍惜與媽媽之間的相處，她今（29日）迎56歲生日，在臉書曝光慶生影片，見她手拿花束許願，將其中一個願望獻給媽媽，「我要為媽媽祈福，希望她可以多陪我好幾年。」

何如芸坦言，隨著年齡的增長，好像越來越不敢過生日，「雖然生日蛋糕上的蠟燭永遠只有一根，心裡還是覺得很忐忑。謝謝我心愛的好友們，從來沒有忘記今天，我相信這裡的你們也沒有。許下的所有生日願望都願與大家分享！年年有今日，歲歲有今朝！今日勝過昨日，明天永遠比今天更值得等待。」

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何如芸。（翻攝自臉書）

何如芸昨也與參與的連戲劇《阿榮與阿玉》角色道別，談起飾演的反派「林美滿」，雖然觀眾罵聲不斷，她早就已經習慣了，但這次還是忍住沒看網友的評論，「我想了想，我覺得你們最終還是會愛上我的，所以之前一直忍著沒發文。不久前和瞬美的和解，上星期的凍金久三哥，我都覺得很打中我的心。原來，平淡生活中的感情最是動人。」

何如芸為了演繹一個坐在輪椅上20年的女子，特別卸下指甲油、假睫毛，近乎素顏、沒有口紅，穿起聳水聳水的戲服，就是為了更接近角色，「在不打擊到她內心痛點的橋段裡，我努力讓她展現她性格中可愛的樣子。她是輪椅上曾經的路人阿嬤，一個一直自以為不被愛的林美滿，實則所有人的忍耐都是滿滿的愛，而她的愛呢？當她發現她早就被接納，內心中滿溢的真情瞬間傾巢而出。」

回顧進入《阿榮與阿玉》劇組的26天，何如芸坦言，每天從早到晚的拍攝，從很有精神到拍到恍神，「從很瘦拍到很胖，因為嘉義的宵夜太好吃，謝謝林美滿給我的豐富回憶，謝謝所有演職員給我的關懷和忍耐，也謝謝所有收看這部戲的觀眾們給我的反饋，我們，江湖再見。」

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