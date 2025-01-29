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歐陽妮妮出月子中心...肖想買「這物」 張書豪吐「花錢心聲」

張書豪（左）、歐陽妮妮晉升新手爸媽。（翻攝自Instagram）張書豪（左）、歐陽妮妮晉升新手爸媽。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕歐陽妮妮跨年夜產子當媽，她已於農曆新年前從月子中心退房，初為人母的她，產前買了不少兒子「睦睦」的高檔衣物、開啟專屬社群帳號，近日則發文想購物，老公張書豪則吐露「花錢心聲」。

歐陽妮妮產前砸17萬購入愛馬仕全套寶寶用品，近期發現成為新手媽媽，要準備不少寶寶用品，她經常發文請教網友們，然而近期離開月子中心後，似乎想「解放雙手」，在Threads發文詢問：「想問大家有用過洗奶瓶機的人？有推薦什麼品牌？還有好不好用？」

張書豪也沉浸在新手爸爸的喜悅之中，他分享夫妻倆在月子中心的合照，感性表示，「我從小就認為，能讓自己真正快樂真正幸福的，從來都不是因為獲得任何物質，真正讓自己難過痛苦的，也從來都不是失去任何物質。」尤其歷經了親人的離開、寵物的誕生及離開，再到見證兒子的出生，更讓他深信不疑，「沒有想過這是目前唯一一次讓我感受到花錢，原來也有機會感受到快樂跟幸福…但那是因為有他們！這裡不是月中，這裡像另一個家。」

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