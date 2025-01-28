直擊！林俊逸除夕為他們拚出10道菜 趙詠華卻缺席了

〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是除夕夜，身為料理高手的林俊逸大展身手，一口氣祭出10道私房好菜宴請好友，他受訪笑說：「以前都去朋友家吃，今年想要找一些『無家可歸』的朋友同樂。」其中包括許多為了工作無法返鄉的好友，加上外國友人，「所以我家今天會非常地國際化。」

林俊逸除夕夜大秀廚藝。（林俊逸提供）

林俊逸受訪透露廚藝全是靠自學，這5年才開始認真學做菜，他曾親手熬煮湯頭燉「牛三寶」給粉絲品嘗，非常有才華。

請繼續往下閱讀...

今年林俊逸祭出的年菜包括冷盤（烏魚子、滷鴨翅和醉鴨胸）、櫻花蝦米糕、蕃茄牛肋、刈菜雞湯、佛跳牆、上湯娃娃菜、鳳梨蝦球、炸香菜、糖醋鱸魚以及甜在心麻糬，其中備料就是大工程，他親自上菜市場買菜，甚至前三天就開始料理，超級費時又費心。

林俊逸的好手藝讓朋友很驚艷。（林俊逸提供）

其實林俊逸有著椎間盤突出的問題，無法久站的他，招認每次煮菜身體都不太舒服，今年為了招呼親友「真的是拚了」，他從中午過後就開始進廚房。

林俊逸自信說：「「我只有佛跳牆裡面的排骨酥是買現成的，每一道菜都很拿手！」無師自通的他說：「我很愛吃，若遇到想吃的菜，就會自己動手、試味道，開始學做菜的時候，很多朋友都會遭殃！」

林俊逸除夕夜自己下廚。（林俊逸提供）

如今林俊逸愈做愈上手，他在除夕夜下廚犒賞好友，大家對於他的手藝都是讚不絕口，友人也忍不住讚嘆「根本是被歌手耽誤的總鋪師」。

被問到蛇年的新年願望？林俊逸說，「世界和平吧，現在戰爭太多了，還有希望我的工作可以不要停下來！」他除夕夜忙完終於可以好好休息，過年這幾天會去朋友家「走春」拜年。

林俊逸開工後仍有主持工作，2月將加入胡瓜在北流舉辦的「鑽石舞台之夜」演唱會；5月則是前進高流開唱，他也是「真愛秀·藍寶石」演唱會的演出嘉賓，此外還有舞台劇，行程滿檔不停歇。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法