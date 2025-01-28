晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BL劇男星犯太歲好害怕 「新春開運秒招」一次公開

朱宇謀（左）、文威登跟「亮紅燈」的台北101合影。（經紀人提供）朱宇謀（左）、文威登跟「亮紅燈」的台北101合影。（經紀人提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕朱宇謀與BL劇《印象青春》CP夥伴文威登2人近期到台北101取景拍照，原因是他們出演的BL劇在海外爆紅，而文威登是泰國混血兒，很多泰國粉絲紛紛傳訊息表示，很喜歡他們的演出，希望有一天可以到台灣玩。此外，他們的好友田舞陽是巴西混血兒，該劇也在巴西掀起很多討論，讓他們受寵若驚。

田舞陽（中）擔任朱宇謀（左）、文威登的攝影師。（經紀人提供）田舞陽（中）擔任朱宇謀（左）、文威登的攝影師。（經紀人提供）

因為戲劇在海外爆紅關係，不少海外粉絲都私訊他們，希望可以推薦台灣的景點給他們參考。為滿足粉絲心願，朱宇謀、文威登趁台北101「亮紅燈」之際跑去合影，幕後攝影師就是田舞陽，他們除了希望2025年可以「大紅開運」外，也希望能吸引更多海外粉絲到台灣旅遊，成為另類觀光大使。

朱宇謀（左）、文威登合體拍攝新春照。（經紀人提供）朱宇謀（左）、文威登合體拍攝新春照。（經紀人提供）

今年是蛇年，屬蛇的朱宇謀犯太歲，為求平安健康，他特地請經紀人前往龍山寺幫他點光明燈，只求今年事業順利、出入平安，能接到更多不同類型的工作。朱宇謀目前手頭握有三立《健康齡距離》主持棒，文威登、田舞陽則搭擋主持外景節目《Linking 368 Taiwan》，3人都希望可以把主持工作做好，迎接新挑戰，闖入金鐘獎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中