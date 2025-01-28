BL劇男星犯太歲好害怕 「新春開運秒招」一次公開

朱宇謀（左）、文威登跟「亮紅燈」的台北101合影。（經紀人提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕朱宇謀與BL劇《印象青春》CP夥伴文威登2人近期到台北101取景拍照，原因是他們出演的BL劇在海外爆紅，而文威登是泰國混血兒，很多泰國粉絲紛紛傳訊息表示，很喜歡他們的演出，希望有一天可以到台灣玩。此外，他們的好友田舞陽是巴西混血兒，該劇也在巴西掀起很多討論，讓他們受寵若驚。

田舞陽（中）擔任朱宇謀（左）、文威登的攝影師。（經紀人提供）

因為戲劇在海外爆紅關係，不少海外粉絲都私訊他們，希望可以推薦台灣的景點給他們參考。為滿足粉絲心願，朱宇謀、文威登趁台北101「亮紅燈」之際跑去合影，幕後攝影師就是田舞陽，他們除了希望2025年可以「大紅開運」外，也希望能吸引更多海外粉絲到台灣旅遊，成為另類觀光大使。

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朱宇謀（左）、文威登合體拍攝新春照。（經紀人提供）

今年是蛇年，屬蛇的朱宇謀犯太歲，為求平安健康，他特地請經紀人前往龍山寺幫他點光明燈，只求今年事業順利、出入平安，能接到更多不同類型的工作。朱宇謀目前手頭握有三立《健康齡距離》主持棒，文威登、田舞陽則搭擋主持外景節目《Linking 368 Taiwan》，3人都希望可以把主持工作做好，迎接新挑戰，闖入金鐘獎。

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