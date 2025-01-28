黃云歆除夕升格人妻 浩子見證她甜嫁導演男友

黃云歆今登記結婚，找好友來當證婚人。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃云歆今年元旦被導演男友求婚，2人今除夕也到戶政事務所登記結婚，並找來「浩角翔起」的浩子、葉芸希與一名好友當證婚人，「這些是我沒有血緣的家人，三位一起在我人生非常重要的合約上簽了名。」

黃云歆今登記結婚，找好友來當證婚人。（翻攝自臉書）

黃云歆坦言以前想像結婚的時刻，以為那種幸福會是兩個人一起走到這個階段的感動；如今真正登記結婚，她才體驗到原來結婚時刻的幸福，是身邊的一大群人都這麼愛自己，「大家都比妳興奮、比妳激動、比妳開心，彷彿全世界都一起結婚了一樣，完全不是兩個人的浪漫，噴淚也不是因為伴侶、還是什麼長大了的感傷，就純粹是，大家一直很炙熱的投射快樂跟祝福給我們，所以熱淚盈眶。」

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黃云歆說身邊親朋好友對她滿溢的愛，讓她知道往後婚姻要走的路線，「是這種很敞開的、全世界和我們一起相愛的，果然是老么配老么的組合，好受寵啊，新手人妻上路，大家新年快樂。」

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