尷尬了！炎亞綸「射龍門」一小時贏8千元 朋友開始變臉

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（28日）是除夕，家家戶戶正忙著最後大掃除，以及準備晚上除夕夜要吃什麼，炎亞綸和李玉璽則要在空中陪伴大家過節，迎接新的一年來臨。

炎亞綸（右）和李玉璽分享過年趣事。（Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度金蛇年！今天下午1點先由炎亞綸和李玉璽客串主持人，在蛇年新春特別節目分享近況和過年趣事。

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李玉璽現在是炎亞綸公司藝人，兩人結緣是某次炎亞綸去參加李玉璽主持的節目《鴻門家宴》錄影，李玉璽回憶，當時炎亞綸在休息時間突然對著他說：「李玉璽，我覺得你有一道門沒有打開！」

聽到這段故事，炎亞綸開玩笑說：「有嗎？什麼門？射龍門嗎？」李玉璽也笑說：「不是啦！不是其他有的沒有的門，是心門！」

談到射龍門，除夕夜大家不免俗會跟親朋好友玩撲克牌、打麻將，有些人喜歡聚在一起玩撲克牌射龍門，炎亞綸說，射龍門真的很靠運氣，建議過年玩就好，平常玩可能會傷和氣。

李玉璽（左）和炎亞綸除夕在空中陪伴大家過節。（Hit Fm聯播網提供）

炎亞綸透露，他有一次他晚上沒事跟朋友們玩，結果氣氛就是一個尷尬，李玉璽開玩笑問，是因為玩到地契就拿出來了嗎？炎亞綸笑說，才玩第一個小時，他就贏了8000元，後來大家都開始不講話，朋友臉色都變了，玩到後面他默默把錢輸回去，大家才重拾笑顏。

談到這，炎亞綸說，過年小賭怡情，但不要計較輸贏，也不要把一次的賭局當成友誼的結局，李玉璽幽默說：「要正面思考，輸的錢就當作送幸福，錢乃身外之物，大家不要都可以給我！」除夕特別節目除了下午1點播出，晚上11點還會重播。

☆小賭雖怡情，大賭毀前程。☆

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