《由島至島》前進沖繩放映！290分片長顛覆台灣受害者史觀

沖繩環太平洋國際電影節主視覺。（沖繩環太電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025年沖繩環太平洋國際電影節「太平洋競賽單元」共有來自日本、南韓、台灣、馬來西亞、印尼等環太平洋國家共10部作品，其中導演廖克發執導的《由島至島》，以290分鐘片長顛覆台灣在日本殖民時期之下的受害者史觀，首度將在日本放映，有望引爆話題。

《由島至島》顛覆台灣在日本殖民時期之下的受害者史觀。（TIDF提供）

馬來西亞、台灣聯合製作的《別來無恙》由資深導演李添興執導，電影在台灣取景，邀來金馬影帝黃秋生與台灣演員李雪、陳又瑄與馬來西亞新星蘇凱璇主演，兩個時空的故事交織出非凡神采。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：第二屆「沖繩環太電影節」飄台味！台灣電影《海觴》榮登開幕片

台灣參與製作與出品的印尼電影《幻之彼岸》以印尼的海上之屋為題，帶有婆羅洲原住民神話面貌，展現魔幻寫實色彩；旅居加拿大的蒙古族導演康宇琪以《呼吸之間》描寫著名自由潛水運動員陸文捷在經過瀕死經驗之後，重新透過潛水完成自我療癒的過程，全片在夏威夷等地取景，海底攝影絕美，令人嘆服。

本屆首次成立的太平洋短片競賽，有9部競賽片亦集結日本、台灣、印尼、美國、新喀里多尼亞、南韓等各國文化風貌，其中台灣導演黃聖鈞的《新生重建》在綠島取景，巧妙揉合劇情與實驗風格，以另類角度審視過去的台灣政治現實。

電影《我的朋友草泥馬》入圍「太平洋電影競賽」單元。（沖繩環太電影節提供）

旅美台灣導演蔡廷理的劇情短片《夏日婚禮》以拉美裔家庭為背景，描寫一名女子在得知懷孕過後的糾結，作品細膩且富有衝擊力。

旅英台灣導演陳繪瀰《馬慕》邀請著名歌手舒米恩（Suming）父親亞基魯碧（Aki Rupi）線上首次大銀幕演出，描寫阿美族老父隨女兒移民英國後，卻仍心繫部落，作品誠摯動人。

「第二屆沖繩環太平洋國際電影節」頒獎典禮將在3月1日隆重舉行，屆時將揭曉長、短片競賽大獎得主與演員獎等特別獎項得主。

2025「太平洋電影競賽」10部入圍電影：

《光之川 River Returns》（日本） 導演：金子雅和

《泳池裡的男孩 Boy In The Pool》（南韓）導演：柳延秀

《由島至島 From Island To Island》（台灣） 導演：廖克發

《幻之彼岸 Tale Of The Land》（印度、菲律賓、泰國、卡達） 導演：路路．亨德拉

《別來無恙 Next Stop, Somewhere》（馬來西亞、台灣） 導演：李添興

《姐弟戀不知情 Chaperone》（美國） 導演：柔伊．艾森柏格

《返回火山島的家 Molokai Bound》（美國） 導演：阿立卡．天願

《我們的危險青春 We Were Dangerous》（紐西蘭） 導演：約瑟芬．史都華-特．威烏

《呼吸之間 7 Beats Per Minute》（加拿大） 導演：康宇琪

《我的朋友草泥馬 Through Rocks And Clouds》（秘魯、智利） 導演：佛朗哥．賈西亞．貝塞拉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法